¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÌîÂ¼½ÙÂÀ¤¬¸ì¤ëàÀ¤³¦á¤Ø¤Î»×¤¤¡¡ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Î½õ¸À¤Ë´¶¼Õ¡Ö¹¤¯¸«¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´¡¡¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¡Ê£³£¹¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë£Ä£Å£Å£Ð¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÌîÂ¼½ÙÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ëÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£Îý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Ò£É£Ú£É£Î£²ÀïÌÜ¤â¶¯Å¨¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ÌîÂ¼¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤ÇËÍ¤Î´ï¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤«»î¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ¶¤¨¤Æ¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Á°Àï¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥ÜÀï¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡ÌîÂ¼¡¡Âç¤¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤¿É¾²Á¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ëº¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡¡ÌîÂ¼¡¡£±¡¢£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿´¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖÌµÍý¤À¡×¤È¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤«
¡¡ÌîÂ¼¡¡Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÇ·âÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Îº¹¤Ï¤³¤ÎÁ°¤Û¤É¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¼çÆ³¸¢¤ÏËÍ¤¬°®¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÍýÁÛ¤Ï£Ë£Ï¤«
¡¡ÌîÂ¼¡Ê¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÀÄÌÚ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬
¡¡ÌîÂ¼¡¡ËÍ¤¬¡ÊÁê¼ê¤È¤ÎÎÏÎÌ¤äÉ¾²Á¤Îº¹¤Ê¤É¡Ë¹¤¯¸«¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ö¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½·äÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È
¡¡ÌîÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÌµ¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢»î¹çÁ°¤Ï¡Ö¤¤¤±¤ë¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¾¡¤Ã¤¿Àè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï
¡¡ÌîÂ¼¡¡¤º¤Ã¤È¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤¿Í¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥Û¥Ù¥ë¥È¡Ë¥µ¥È¥·¡Ê¥½¥¦¥¶¡ËÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ÏÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³¤³°¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£
¡ù¤Î¤à¤é¡¦¤·¤å¤ó¤¿¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£±£°·î£±£±Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£·»¤Î±Æ¶Á¤Ç£³ºÐ¤«¤éÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ£µ°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡££²£°£²£±Ç¯£¹·î¡¢£Ç£Ò£Á£Ã£È£Á£Î¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯£¹·î¤Ë¹¾Æ£¸øÍÎ¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤Ç£Ä£Å£Å£Ð¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤òÂ×´§¡££Ò£É£Ú£É£Î½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£³·î¤Î¹â¾¾Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¤òÎ®·ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ßÈ½Äê¾¡Íø¤·¤¿¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£·£±¥¥í¡£