【MLB】ドジャース7-10ツインズ(7月22日・日本時間23日/ロサンゼルス)

【映像】173キロでスタンドへ一直線!驚異の4戦連発弾

ドジャースの大谷翔平投手がツインズ戦に「2番・DH」でスタメン出場。チームは敗れたものの、最終回に放った“規格外”の一打は、米記者やファンをも驚かせる圧巻のホームランだった。

5-10と大きく離れた9回裏、2死一塁で迎えた第5打席。大谷はツインズの剛腕デュランと対峙し、カウント1-1からの3球目、時速100.1マイル(約161.1キロ)のスプリットを完璧に捉え、左中間スタンドへ叩き込んだ。

飛距離は405フィート(約123.4メートル)、打球速度は107.5マイル(約173キロ)を記録。日本人選手としては初、そして自身初となる4試合連続本塁打となるこの“36号2ラン”に、SNS上でも驚きの声が広がった。中でも注目を集めたのは、MLBネットワークなどで活躍する米記者のJon Morosi氏による投稿だ。MLBや移籍情報に詳しい敏腕レポーターとして知られる彼は、自身のXに次のように綴った。

「大谷翔平は、ホアン・デュランの時速100マイルのシンカーを流し打ちでホームランにした。球種、コース(外角)、投手の力量、そして着弾地点まで考えると、これはこれまで見た中でも最も印象的なホームランのひとつだ」

この投稿には多くのファンも共感し、SNS上には次のような反応が並んだ。「That homer hit so hard, even the pitch is probably shook.(あのホームラン、打球が強烈すぎて投げたボールまでビビってるかも)」「Good pitch by Duran there. Not much you can do about that(あれはデュランのナイスピッチ。あれを打たれたらもうどうしようもない)」「How? How does he do this?(なんで? どうやったらこんなことできるんだよ…)」

剛腕投手の完璧な一球すら超えていく驚異の1発。まさに“バット一本で野球を語る”大谷の凄みが、改めて世界に刻まれた。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)