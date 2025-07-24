【「UDF DISNEY SERIES 11」（全8種）】 2026年2月 発売予定 価格：2,000円～

(A)Jafar/価格：2,200円

　メディコム・トイは、フィギュア「UDF DISNEY SERIES 11」（全8種）を2026年2月に発売する。価格は商品によって異なり、2,000円から2,580円。

　“WELCOME DISNEY CHARACTER WORLD”をキャッチコピーに、ディズニーのキャラクターをフィギュア化する「UDF DISNEY SERIES」の第11弾が登場。今弾には「Jafar」、「Mortimer Mouse」、「Oogie Boogie」、「Pete」、「The Beagle Boys」、「The Big Bad Wolf」、「The Headless Horseman」、「The Phantom Blot」の全8種がラインナップされている。全高は約95～135mm。

(B)Mortimer Mouse/価格：2,000円

(C)Oogie Boogie/価格：2,580円

(D)Pete/価格：2,580円

(E)The Beagle Boys/価格：2,200円

(F)The Big Bad Wolf/価格：2,580円

(G)The Headless Horseman/価格：2,200円

(H)The Phantom Blot/価格：2,200円

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