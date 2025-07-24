フィギュア「UDF DISNEY SERIES」第11弾が2026年2月発売！「魔人ジャファー」や「ウギー・ブギー」が立体化
【「UDF DISNEY SERIES 11」（全8種）】 2026年2月 発売予定 価格：2,000円～
(A)Jafar/価格：2,200円
メディコム・トイは、フィギュア「UDF DISNEY SERIES 11」（全8種）を2026年2月に発売する。価格は商品によって異なり、2,000円から2,580円。
“WELCOME DISNEY CHARACTER WORLD”をキャッチコピーに、ディズニーのキャラクターをフィギュア化する「UDF DISNEY SERIES」の第11弾が登場。今弾には「Jafar」、「Mortimer Mouse」、「Oogie Boogie」、「Pete」、「The Beagle Boys」、「The Big Bad Wolf」、「The Headless Horseman」、「The Phantom Blot」の全8種がラインナップされている。全高は約95～135mm。
(B)Mortimer Mouse/価格：2,000円
(C)Oogie Boogie/価格：2,580円
(D)Pete/価格：2,580円
(E)The Beagle Boys/価格：2,200円
(F)The Big Bad Wolf/価格：2,580円
(G)The Headless Horseman/価格：2,200円
(H)The Phantom Blot/価格：2,200円
(C)Disney