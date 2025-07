【MAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)】 12月 発売予定 価格:19,580円 【MAFEX CYCLOPS (AGE OF APOCALYPSE Ver.)/MAFEX ROGUE (COMIC Ver.)】 8月 発売予定 価格:各12,980円 【MAFEX ICEMAN (COMIC Ver.)】 2026年5月 発売予定 価格:14,080円 【MAFEX THE PUNISHER (COMIC Ver.)】 2026年6月 発売予定 価格:14,080円

「MAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)」

メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)」を12月に発売する。価格は19,580円。

また、アクションフィギュア「MAFEX CYCLOPS (AGE OF APOCALYPSE Ver.)」および「MAFEX ROGUE (COMIC Ver.)」をそれぞれ8月に発売する。価格は各12,980円。

合わせて、アクションフィギュア「MAFEX ICEMAN (COMIC Ver.)」を2026年5月に、アクションフィギュア「MAFEX THE PUNISHER (COMIC Ver.)」を2026年6月にそれぞれ発売する。価格は各14,080円。

「MAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)」

12月 発売予定

価格:19,580円

本商品は、映画「Venom: Let There Be Carnage」に登場する「VENOM」を立体化した可動フィギュア。全高約205mmで、可動式フィギュアスタンドが付属する。

また頭部パーツ5種+顎パーツが付いているほか、背面用触手、交換用腕パーツも付属する。

【MAFEX VENOM (Venom: Let There Be Carnage)】

頭部原型製作/素面頭部原型製作:島崎恭一

原型製作:okan & 形屋参太朗 & PERFECT-STUDIO

(敬称略)

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

「MAFEX CYCLOPS (AGE OF APOCALYPSE Ver.)」

8月 発売予定

価格:12,980円

「X-Men: Age of Apocalypse」Ver.の「CYCLOPS」がMAFEXシリーズに登場する。

本商品では、全高約160mmで再現された可動フィギュアに、頭部パーツ2種、交換用前髪、エフェクト付きバイザーパーツが付いているほか、可動式フィギュアスタンドも付属する。

【MAFEX CYCLOPS (AGE OF APOCALYPSE Ver.)】

原型製作:PERFECT-STUDIO

彩色:イクリエ & PERFECT-STUDIO

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

「MAFEX ROGUE (COMIC Ver.)」

8月 発売予定

価格:12,980円

COMIC Ver.の「ROGUE」がMAFEXに登場。全高約150mmで、可動式フィギュアスタンドが付属する。頭部パーツ3種が付いているほか、布製ジャケットも付属する。

【MAFEX ROGUE (COMIC Ver.)】

原型製作:PERFECT-STUDIO

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

「MAFEX ICEMAN (COMIC Ver.)」

2026年5月 発売予定

価格:14,080円

本商品は、COMIC Ver.のICEMANをMAFEXシリーズで立体化したアクションフィギュア。全高約155mmで再現されている。

頭部パーツ3種、専用台座、エフェクトパーツが付属するほか、可動式フィギュアスタンドが付属する。

【MAFEX ICEMAN (COMIC Ver.)】

原型製作:okan & 形屋参太朗 & PERFECT-STUDIO

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

「MAFEX THE PUNISHER (COMIC Ver.)」

2026年6月 発売予定

価格:14,080円

「THE PUNISHER」(COMIC Ver.)がMAFEXシリーズに登場。全高約160mmで、頭部パーツ2種が付いている。また各種武器や銃火器パーツのほか、可動式フィギュアスタンドも付属する。

【MAFEX THE PUNISHER (COMIC Ver.)】

原型製作:SH STUDIO & PERFECT-STUDIO

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

(C) 2025 MARVEL (C) 2025 CPII.

