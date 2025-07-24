¿·¤¿¤ÊÄÅÇÈ¾ðÊó¡Ö·çÂ¬¡×¤ò24ÆüÀµ¸á¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï¡¡ÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¾ðÊó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¡µ¤¾ÝÄ£
ÄÅÇÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡ËÀµ¸á¤«¤é¡¢ÄÅÇÈ¤òÀµ¾ï¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¡Ö·çÂ¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö·çÂ¬¡×¤È¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬Àµ¾ï¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·çÂ¬¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¢§ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÄÌ¿®ÌÖ¤¬ÅÓÀä¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¢§µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÌÌ¤¬Î´µ¯¤·¤Æ´ÑÂ¬µ¡´ï¤¬³¤ÌÌ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¢§ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤è¤¦¤ËÄÅÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÑÂ¬µ¡´ï¤¬²õ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²¡¤·Î®¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö·çÂ¬¡×¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·çÂ¬¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£