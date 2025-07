【「アンチマン 岡田索雲短編集」】 7月24日 発売 価格:880円

双葉社は、マンガ「アンチマン 岡田索雲短編集」を7月24日に発売する。価格は880円。

本作は漫画家・岡田索雲氏の読み切りを収録した短編集。「webアクションで」で40万PVを獲得した表題作「アンチマン」のほか、10万PV獲得の「ある人」、2008年に新人賞大賞を受賞したデビュー作「ブラックタイガー」などを収めている。

また同日には、岡田氏によるストーリー連載「ザ・バックラッシャー」の1巻も発売される。

【「アンチマン 岡田索雲短編集」あらすじ】

webアクションで公開され40万PVを獲得しSNS上で大きな話題となった表題作「アンチマン」や、同じくwebアクションで公開され10万PVを獲得した「ある人」を収録。さらに、2008年に新人賞大賞を受賞したデビュー作「ブラックタイガー」など、現在までに発表された単行本未収録の読切を収めた短編集! 漫画家・岡田索雲、その才の発現と轍。待望のストーリー連載『ザ・バックラッシャー』単行本第1巻と同時発売!

