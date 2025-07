【明末:ウツロノハネ】 7月24日 発売 価格: 通常版 7,260円 デラックスエディション 8,250円

505 gamesは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)用ソウルライクアクションRPG「明末:ウツロノハネ」を7月24日に発売する。価格は通常版が7,260円、デラックスエディションが8,250円。デラックスエディションには、ゲーム本編に加えて各種DLCが付属する。

本作は、明代末期の古蜀(こしょく)を舞台としたソウルライクアクションRPG。戦乱が絶えない時代、突如発生した謎の疫病が、忌まわしい怪物を生み出す。フルボイスで描かれるキャラクターたち、精緻なビジュアル、心を揺さぶる音響が織りなす、重厚な物語が展開していく。

プレーヤーは「無常」と呼ばれる記憶を失った女侠となり、体を蝕む恐ろしい「羽化病(うかびょう)」に苦しみながらも、自らの過去を探り、古蜀の地を駆け抜ける。

武器を強化し、倒れた敵から入手した新たな技を極めていく。「赤汞(あかぎん)」を捧げることで戦闘能力を高め、素早くダイナミックな戦いを繰り広げる。強力な素材を用いて武器をカスタマイズし、自身の戦闘スタイルを築き上げていく。

ゲームの特徴

「須羽(すわ)」の力が導く、緻密かつ爽快な戦闘

【ソウルライク・アクションRPG『明末:ウツロノハネ』ー ゲームプレイ紹介トレーラー】

本作では、近接攻撃、法術、武技をシームレスに繋げ、華麗なコンボで敵に立ち向かっていく。本作独自の「須羽システム」を活用し、敵の動きに即座に対応しながら、スピードと判断力が問われるバトルが展開される。

一瞬のタイミング、立ち回りが勝敗を分け、プレーヤースキルが試される緊張感あふれる戦い。多彩な武器と技を駆使し、戦場を支配する一騎当千の存在となろう。

限界を攻める、熾烈なボスバトル

神話と恐怖が融合したボスは、ただの強敵ではない。独自の攻撃パターン、極限のギミック、そして目に焼きつくような圧倒的な存在感。生半可な実力では通用しない。真の勝利は、自らの力を極めた者のみに与えられる。

自分だけのビルドで、覇道を切り拓け

装備、武器、法術、装飾品の組み合わせは自由自在。「斗転星羽(とてんせいわ)」システムを通して、スキルポイントを振り分け、能力を強化し、強力な技を解放していく。

プレイスタイルに応じてキャラクターが進化する育成システムが、己だけの戦術を形にする。強敵を倒し、その力を取り込むことで、戦いの幅はさらに広がっていく。選択と戦略が、唯一無二の戦士を創り上げる。

デジタルデラックスエディション

価格:8,250円

【同梱内容】

・「明末:ウツロノハネ」ゲーム本編

衣装:4種類

・衣装「金虎の吉兆」

・衣装「柔靭の龍」

・衣装「引魂の法衣」

・衣装「流雲の羽衣」

武器:4種類

・片手剣「銀星の剣」

・長槍「龍胆の槍」

・双刀「赫き弧刃」

・長刀「龍吟の月斬刀」

スキル強化アイテム:1種類

・スキル強化アイテム(大)「萇弘の血」

※一部のアイテムは、後日、単品販売を予定しています。

(C) 2025 505 Games. Developed by Leenzee.Published by 505 Games. WUCHANG: Fallen Feathers is a trademark of 505 Games SpA and Leenzee. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All other logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners.