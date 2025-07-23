¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÈÈºá¼Ô¤âÀ¸¤ßÂ³¤±¤¿¡×¥ë¥Õ¥£Ï¢Â³¶¯Åð ÁÈ¿¥´´Éô¤Î¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡¡ÅìµþÃÏºÛ
¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤ë»Ø¼¨Ìò¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¶¯Åð»ö·ï¤ÎºÛÈ½¡£ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿ÃË¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ÎÈ½·è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë»Ø¼¨Ìò¤¬´ØÍ¿¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¶¯Åð½ý³²¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê47¡Ë¡£¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡Ö»ö·ï¤òÏ¢Â³Åª¤Ë´º¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼Â¹ÔÌò¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®ÅçÈï¹ð¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¾ï½¬Åª¡¢¿¦¶ÈÅª¤Ë»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢Èï³²¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÈºá¼Ô¤âÀ¸¤ßÂ³¤±¤¿¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£