¡Ö³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¸µNHK¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆààÄ¶·ÚÁõá²¼ËÌ¤Ö¤é¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¿¶¤ê¸þ¤¯¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÎÃ¤·¤½¤¦¤ÊÉþÁõ¡×
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤Îà·ÚÁõá²¼ËÌÂô¤Ö¤é¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î¥ª¥Õ¡¡¿·¤·¤¤¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤òÍú¤¤¤Æ²¼ËÌÂô¤ò¤Ö¤é¤ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤Ë¹õ¤È¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç²¼ËÌÂô¤òïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¢¤È²Ä°¦¤¤¥¸¥§¥é¡¼¥È¤â¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤¹¤®¤Æ¤ªÍÎÉþ¤Ë¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÃ¤·¤½¤¦¤ÊÉþÁõ¤È¥¢¥¤¥¹¤ÇÌÔ½ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾Ð´é¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¿¶¤ê¸þ¤¯¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö°ÂÆà¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¤À¤ï¤¡¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤·¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·¡ªÈþ¿Í¤µ¤ó¤À¤·¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÎÃ¤·¤½¤¦¤ÊÉþÁõ¤È¥¢¥¤¥¹¤ÇÌÔ½ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¼ã¤¤¤Í¡¡³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£