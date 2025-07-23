¡ãÃ¶Æá¤Ï°û¤ß²ñÃæ¡äµÞ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡Ö¤¦¤Ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤µ¤ì¤¿¡£¿´ÇÛ¤È¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¡©
É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇÛÎ¸¤ä°¦¾ðÉ½¸½¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤É×ÉØÀ¸³è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÈÃ¶Æá¤Î°û¤ß²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¡Øº£Æü¤Ï°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¶Æá¤ÏÍ§Ã£¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤·¡£»ä¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¾¯¤·¤À¤ë¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â21»þº¢¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ°´¨¤â¤·¤¿¤Î¤ÇÇ®¤òÂ¬¤Ã¤¿¤é38.7ÅÙ¤Î¹âÇ®¤À¤Ã¤¿¡£Ã¶Æá¤Ë¤Ï¡ÖÇ®¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÂÎ²¹·×¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤é¡Ö·îËö¤Ç»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤é¤¦¤Ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¤¿¡£²È¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÃ¶Æá¤Ë²¿¤Æ¸À¤¦¡©¡¡°û¤ß²ñ¤òÁá¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¤Æµ¢¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡×°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡¡²¿¤«¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤°¤é¤¤Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬È¯Ç®¤·¤¿¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢º£²ó¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¡Ø¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ìÀÚ²¿¤â¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷¼Ù¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¦¤Ä¤é¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤Î¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¡¢¼¡¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤â¿´ÇÛ¤â´ÇÉÂ¤â¤»¤º¡Ö¤¦¤Ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤è¤ë¡£¤¦¤Ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä²ÈÂ²Ê¬¤Î¤´ÈÓ¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥¼¥ê¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡Ö¿²¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¿²¼¼¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤ÆµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ç®¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤â¤·¤½¤Î¸å¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤ÉÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥â¥ä¥â¥ä¤â¤ª¤µ¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶ÂÎ²¹·×¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»¡¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¡©
¡Ø¤â¤Á¤í¤óÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÇ®¤°¤é¤¤¿²¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤ï¤¶¤ï¤¶°û¤ß²ñÃæ¤ÎÃ¶Æá¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù
¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶Ã¶Æá¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤¦¤Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬Ç®¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø»ä¤³¤ÎÁ°¡¢Ç®¤ò½Ð¤·¤¿Ã¶Æá¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤¿¤è¡£Âç¤ÎÂç¿Í¤Î´ÇÉÂ¤ò²¿¤Ç¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤µ¡£¼«Ê¬¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¡£Ìô¤ò°û¤à¡£¿²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡Ù
°ìÊý¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬°û¤ß²ñÃæ¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇ®½Ð¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÖÀÜÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÇ®¤¬½Ð¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¿´ÇÛ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÍÄÃÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÂÎ²¹·×¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤Ê¼«Ê¬¤ò²¡¤·Çä¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç·ù¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÉ÷¼Ù¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÉ×ÉØ¶¦ÅÝ¤ì¤Ç²ÈÄí¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤â»Å»ö¤òµÙ¤àÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÇ®¤¬½Ð¤¿¤é¤ª¤È¤Ê¤·¤¯³ÖÎ¥¤·¤Æ¿²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¹Í¤¨¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ
¡Ø¸µ¡¹»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÍ¾·×Ê¢¤¬Î©¤Ä¤·ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù
¡Ø»ä¤Ê¤éÉáÄÌ¤ËÃ¶Æá¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²¿¤Ç²ÈÂ²¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÞ¤Ë°²½¤·¤ÆÉô²°¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤è¡£¤â¤·»ä¤¬°û¤ß²ñÃæ¤Ç¤âÃ¶Æá¤«¤é¡Ö¹âÇ®¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¬Íè¤¿¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯µ¢¤ë¤·¡¢ÅÅÏÃ¤·¤ÆÇ®°Ê³°¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤«¤âÊ¹¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ù
¡ØÂç¿Í¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤±¤Éµ¤¸¯¤¤¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ï¡Ù
¡Ø¡ÖÂè°ìÀ¼¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤âÌÌÅÝ¸«¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤í¤è¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶°û¤ß²ñÃæ¤ÎÃ¶Æá¤ËÈ¯Ç®¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Ç¿²¤Æ¼£¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÂç¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎÄ´¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÞÉÂ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êó¹ð¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂ¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Í¥¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Í¥¤·¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö»ä¤Ê¤éÊó¹ð¤¹¤ë¤·¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤¬É×ÉØ¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤â¤·Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÎ²¹·×¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤Êª¤ä²È¤Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Í¸ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö°ì¸À¤¯¤é¤¤¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´ÇÛ¤äÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÂº·É¤·¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦º´Æ£¤µ¤È¤Ê¡¡