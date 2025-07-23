µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢±Ç²è¤Ç¶¦±é¤ÎÆî²ÌÊâ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ËÎÞ¡¡¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Îµß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÆÃÓÆüºÚ»Ò¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿Æî²ÌÊâ¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÄ¹ºê¡¼Á®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡¼¡Ù¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Æî¤µ¤ó¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æî¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÆî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡ËÎá»Ò¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¥¹¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎá»Ò¤µ¤ó¤Ïµß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆî²ÌÊâ¤µ¤ó¤Ï¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âµß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¸å¤ÎÄ¹ºê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦17ºÐ¤Î¥¹¥ß¡¢¥¢¥Ä»Ò¡¢¥ß¥µ¥ò¤Î3¿Í¤¬µß¸î¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¼ÂºÝ¤ËÈïÇú¼Ôµß¸î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¼êµ¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏµÆÃÓ¤µ¤ó¤ÈÆî¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®Ìî²ÖÍü¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡¢Àî¾²ÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡¢¾¾ËÜ½ÚÊ¿´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£