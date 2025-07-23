Ãæ¹ñ¡¦Ä¹½Õ»Ô¤Î¿ÍÌ±¹¾ì¡¢22Ç¯¤Ö¤ê°ìÈÌ³«Êü¡¡µÇ°Åã¤½¤Ó¤¨¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ7·î23Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾ÊÄ¹½Õ»Ô¤Î¿ÍÌ±¹¾ì¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÈÌ³«Êü¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥½Ï¢ÀÖ·³Îõ»ÎµÇ°Åã¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿ÎÐÃÏ¤Ë¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡£»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢Îò»ËÅªÊ¸²½ºâ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«³Ø¤·¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÌ±¹¾ì¤ÎÎò»Ë¤Ï1930Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¼Ô¤¬¸òÄÌ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¡ÖÂçÆ±¹¾ì¡×¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£45Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¸å¤Ë¤Ï¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½Ï¢ÀÖ·³Ê¼»Î¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤áµÇ°Åã¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¹â¤µ27.75¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅã¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÄ¹½Õ»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÂ¤Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹¾ì¤Ï´Ä¾õ¸òº¹ÅÀ¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¥¢¥Ð¥¦¥È¡Ë¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é2003Ç¯°Ê¹ß¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎºÆ³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÌÂ¦¤ÎÃÏ²¼Å´1¹æÀþ¿ÍÌ±¹¾ì±Ø¤ÎD½ÐÆþ¤ê¸ý¤È¹¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°Á´Ä¹78¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÆÀ°È÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÌ±¥«¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£²¹ÅÙ¤ÇÊ¸»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥«¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ä¡¢Ä¹½Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Î¶¬½Ù¹ë¡Ê¤¤ç¤¦¡¦¤·¤å¤ó¤´¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬Ä¹½Õ¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾»É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÃÊÂ³¡¢Â¹Ë²Äø¡Ë