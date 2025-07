CROWN HEADが新曲「鬼灯」のミュージックビデオを公開した。 「鬼灯」は7月から放送開始のフジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」にて放送中のTVアニメ『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』のオープニングテーマ。ミュージックビデオでは楽曲の世界観を新たな表現で描写し完成させている。 今回このミュージックビデオに参加しているのは映画、ドラマとしても大人気を博した「ベイビーわるきゅーれ」に出演。さらに映画『キングダム』(2019 年)や『るろうに剣⼼ 最終章 THE Final / The Beginning』(2021年)などでスタントダブルを担う他、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023 年)ではハリウッドでの活躍も⾒せ、海外からも⼀⽬置かれる⼥性スタントパフォーマー、伊澤彩織。彼女の強烈なアクションがCROWN HEADの激しい演奏とともに繰り広げられる光景を映像でチェックしてほしい。 また、彼らは海外公演が早くも決定。2025年10月に韓国で開催される 大型音楽フェス<SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL>へと出演する。韓国でのライブ出演はこれが初となる。 ■ <SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL>【日時】2025年10月26日(日)【場所】世宗中央公園【料金】(アーリーバードチケット1日券)33,000ウォン【URL】https://www.nurirock.or.kr/base/nrr/performance/read?performanceNo=139&menuLevel=2&menuNo=31&fbclid=PAQ0xDSwLrI4hleHRuA2FlbQIxMQABpyTyhaaAwkHeOXcBmTzXGWcK6wrXLrxnF-HdKLX93AtQU8R-8h0iS7K39eg_aem__iNYozXZpnQL3jRI5aQC4A ■2nd Digital Single「鬼灯」2025年7月3日 配信スタートhttps://crownhead.lnk.to/hozukiPRB8station『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』オープニングテーマ ■<2nd ONEMAN LIVE「Red Riot」>2025年8月9日(土) 東京・代官山Space Oddopen18:30 / start19:00▼チケットスタンディング ¥3,000(税込)https://eplus.jp/CROWNHEAD/ 関連リンク◆CROWN HEAD オフィシャルサイト◆CROWN HEAD オフィシャルX◆CROWN HEAD オフィシャルInstagram◆CROWN HEAD オフィシャルTikTok

