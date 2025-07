クジラ夜の街が、本日7月23日に配信シングル「REAL FANTASY」をリリース。合わせてMVを公開した。 この曲は一見ラブソングのようにも感じられるが、実は「ファンタジーを創るバンド」をコンセプトに掲げて活動している彼らがあえて作り手側の心情を綴ったという爽快なロックチューンである。 MVは2023年にリリースしたシングル「マスカレードパレード」のMV監督である加藤マニとの再タッグ作品。ファンタジーの作り手として奮闘するメンバーたちや、「このまま時間が止まればいい」という歌詞の通りに停止してしまうキャストなど、遊び心とクジラ夜の街の世界観が共存した映像は必見である。 なお、本日よりクジラ夜の街のMV18作品がU-NEXTにて配信されている。 配信シングル「REAL FANTASY」2025年7月23日 (水)リリース各配信サイト:https://qujilayolu.lnk.to/realfantasy 【TikTok投稿キャンペーン】公式音源を使用してくれた方に抽選で「クジラ夜の街ミュージックキーホルダー」をプレゼントhttps://x.com/Qujila_Staff/status/1940788524049154333 <ONE MAN LIVE-タイトル未定->2026年2月28(土)会場:六本木EXシアターOPEN / START:17:00 / 18:00詳細はオフィシャルサイトまで 関連リンク◆クジラ夜の街 オフィシャルサイト◆クジラ夜の街 オフィシャルX◆クジラ夜の街 オフィシャルInstagram◆クジラ夜の街 オフィシャルYouTube

