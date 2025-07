東京スカパラダイスオーケストラの新曲「The Liar」が、本日7月23日より配信開始した。 「The Liar」は、テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』オープニングテーマに起用。スカパラらしいインストナンバーで、ドラマの世界観と相まって緊迫感溢れるスリリングな展開を味わえる一曲となっている。 あわせて、同ドラマのオープニング映像も公開。緊張感ある映像とスカパラの音楽が見事にマッチした仕上がりで、ドラマの映像とともに「The Liar」の世界観を視覚的にも楽しめる内容となっている。 「The Liar」2025年7月23日(水)配信開始作曲:川上つよし編曲:東京スカパラダイスオーケストラ配信リンク:https://tokyoska.lnk.to/TheLiar

