ロクデナシが、本日デジタルEP「日陰」を配信リリースした。併せて、リード曲である「雨景色」のMVも公開した。 ◆ロクデナシ 動画 本作は、5月にリリースし、コンポーザーにみきとPを迎えた「脈拍」、DUSTCELL・Misumiをコンポーザーに迎えた「雨景色」、原口沙輔をコンポーザーに迎えた「遠心力」、さらには2025年1月にSNSにて発表したコンポーザー募集企画から選出された新進気鋭のコンポーザー・アサノマチ「息継ぎ」、負け犬「夏を書き留める」、rukaku「沁み込む」の3曲を含む、ロクデナシと初タッグとなるコンポーザーを迎えた全6曲が収録された作品となっている。 そしてリードトラックの「雨景色」は、過去を糧に前向きな未来へと走り出すというメッセージが込められた、優しいピアノイントロとダンサブルなトラックが魅力的なナンバーとなっているという。MVは「閉ざされた世界から、自分自身を探す旅」をコンセプトに、フルアニメーションで制作されており、楽曲の世界観により没入することができるのとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。 なおロクデナシは、8月より<2nd Oneman Live「行かないで」>を開催し、名古屋・大阪・東京公演はソールドアウト、9月11日には東京・豊洲PITにて追加公演が開催されることも発表されている。チケット情報はロクデナシのSNSにて随時発信されるので、こちらもお見逃しなく。 ◾️デジタルEP『日陰』 2025年7月23日(水)配信リリース配信:https://rokudenashi-ninzin.lnk.to/Shade ◾️<ロクデナシ 2nd Oneman Live「行かないで」>https://eplus.jp/rokudenashi/ 2025年8月16日(土)大阪・なんばHatch ※SOLD OUT開場 16:30 / 開演 17:308月31日(日)愛知・名古屋DIAMOND HALL ※SOLD OUT開場 16:30 / 開演 17:309月7日(日)東京・LINE CUBE SHIBUYA ※SOLD OUT開場 17:00 / 開演 18:009月11日(木)東京・豊洲PIT ※追加公演開場 18:00 / 開演 19:00 関連リンク ◆ロクデナシ オフィシャルX◆ロクデナシ オフィシャルInstagram◆ロクデナシ オフィシャルYouTubeチャンネル◆ロクデナシ オフィシャルTikTok

The post ロクデナシ、デジタルEP『日陰』配信リリース。コンポーザーにDUSTCELL・Misumiを迎えたリード曲「雨景色」MV公開も first appeared on BARKS.