È¢º¬¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª ¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¡×¤ÇÂçÃÏ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö°²¥Î¥½¥é¡×¤ÇÅ·¶õ¤òË¾¤à
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤»³Äº±Ø¤Ë¶áÇ¯Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀä·Ê¥Æ¥é¥¹¡£2025Ç¯4·î25Æü¡¢È¢º¬¤Ë2¤Ä¤ÎÀä·Ê¥Æ¥é¥¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈ¢º¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ê¾¡ÃÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢º£¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¡£É®¼Ô¤âÁáÂ®¡¢¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÍ°Ã«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÃè¤ËÉâ¤¯¡ÖÂ©¿á¤Î¥Ç¥Ã¥¡×¤Ê¤É¡¢È¢º¬¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë¡ª
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍ·ÊâÆ»¤ò¼«Í³¤ËÊâ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤êÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¡£3Ç¯Á°¤«¤é»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦¥¬¥¤¥É°úÎ¨¤Ë¤è¤êÌó40Ê¬´ÖÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¶ºö¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯4·î25Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸Ë¾¥¨¥ê¥¢¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¡×¡£È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÂçÍ°Ã«±Ø¤È±ØÁ°¹¾ì¤¬¡Ö¹õ¡¦¥¸¥ª¡¦ÎØ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£4¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤´¤È¤ËÂçÍ°Ã«¤Î°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÉ÷¤ÎÎØ¥Æ¥é¥¹¡×¡£¥ë¡¼¥×¾õ¤Î¥Æ¥é¥¹ÀèÃ¼¤¬¼çÊö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ÆµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¸å¤òÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉ÷¤ÎÎØ¥Æ¥é¥¹¡×¤«¤éº¸¼ê¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Ãè¤ËÉâ¤¯¤è¤¦¤ËÇ÷¤ê½Ð¤·¤¿¾²¡¦ÊÉ¤¬¥¬¥é¥¹À½¤Î¡ÖÂ©¿á¤Î¥Ç¥Ã¥¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤º¡¢ÀèÃ¼¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Î¥´¥ó¥É¥é¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Â²¼¤ò¸«²¼¤í¤¹¤ÈÊ®±ì¤ò¾å¤²¤ë´äÈ©¤¬Ë¾¤á¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡ª ¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÎ²²«¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢»³¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº¸¼ê¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Ëº£¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶á¤¤Å¸Ë¾¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡£¡ÖÂç¶õ¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤Ï¸«À²¤é¤·¤¬¤è¤¯¡¢¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥´¥ó¥É¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÈ¢º¬³°ÎØ»³¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤¬¹¤¬¤ê³«Êü´¶È´·²¡ª ¤³¤ÎÆü¤ÏÌÀ¿À¥ö³Ù¤Î±ü¤ËÃ°ÇÈ»³¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂçÍ°Ã«±Ø¤Î¾ÈÌÀ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃ«¤ÎÉ÷¼Ö¡×¤ä¡¢²Ð»³³èÆ°¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤¹¤ë¡Ö²Ð»³¤Î¥«¥á¥é¡×¤Ê¤ÉÂçÍ°Ã«¤ÎÀßÈ÷¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥µ¥¤¥ó¤¬½ê¡¹¤Ë¡£ÂçÍ°Ã«¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¡¢À¸¤«¤¹¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÍ°Ã«¤Ï¤â¤È¤è¤êÈ¢º¬¤ä¾®ÅÄ¸¶¤Î¤ªÅÚ»º¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÂçÍ°Ã«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¸Íñ¤ò²¹ÀôÃÓ¤Ç¤æ¤Ç¾å¤²¤¿¡Ö¹õ¶Ì»Ò¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤ª¤ï¤¯¤À¼Ñ¤¿¤Þ¤´¡×¡£¥¤¥«ËÏ¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Çò¿È¤Ï¤¦¤Þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢²«¿È¤ÎÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡£ÂçÃÏ¤«¤éÊ®¤¾å¤²¤ëÊ®±ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡Ö¥¿¥Ë¥Þ¥ë¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¡£¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡¢¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¹õ¡¦É÷¡¦ÂçÃÏ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥ô¥¡¥ì¡¼¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥¸¥ª¥Í¡¼¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
É®¼Ô¤Ï³èÈ¯¤Ê²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤êÊ®¤¾å¤¬¤ëÇò±ì¤äÃã³ì¿§¤Î»³È©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬»³Ï¼¹ÈÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¹ÈÃã¡×¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î3¼ï¤«¤é¡Ö¹ÈÃã¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Ç»¸ü¤ÊÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý°ìÇÕ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤êÉ÷Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¡×
¡¦½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®ÀçÀÐ¸¶1251 È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÂçÍ°Ã«±Ø1³¬¡¡±ØÁ°¹¾ì
¡¦TEL¡§0460-84-4911¡ÊÃ«¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§ÂçÍ°Ã«±Ø9:00¡Á17:00¡Ê12¡Á1·î¤Ï9:00¡Á16:15¡Ë¡¢Ã«¤Î¥Þ¥ë¥·¥§9:30¡Á16:30¡Ê¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯10:00¡Á16:00LO ¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¡¦¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÂçÍ°Ã«±ØÄ¾·ë
¥Ç¥Ã¥¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ÏÌó3m¤ÎÆÍ¤½Ð¤·¥Ç¥Ã¥¤¬¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤éÀä·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÁ°Êý¤Ï¿¿¤ÃÇò¡£
¤³¤ó¤ÊÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤º¤Ï¶ð¥ö³Ù»³Äº¤Î¡ÖÈ¢º¬¸µµÜ¡×¤Ø»²ÇÒ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£6·î²¼½Ü¡Á10·îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¹â»³¿¢Êª¤ÎÊõ¸Ë¤Ë¡£
º£¤«¤éÌó2400Ç¯Á°¡¢À»ÀêÀç¿Í¤¬¶ð¥ö³Ù»³Äº¤Ë¿ÀÀçµÜ¤ò³«¤¡¢¸å¤ËÈ¢º¬¿À¼Ò¤Î±üµÜ¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ39¡Ê1964¡ËÇ¯¤Ë¼ÒÅÂ¤¬ºÆ·ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ë¤ä¤«¤Ê³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä»µï¤Î±ü¤Ë¼ë¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ÒÅÂ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÒÅÂ¤Îº¸¼ê¤ËÉÙ»Î»³¤¬Éâ¤«¤ÖÆü¤â¡£
»²ÇÒ¸å¡¢¼ÒÅÂ¤«¤éº¸¼ê¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇò¤¤¥Í¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤¥Î¥Ë¥ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁêÌÏÏÑ¤ÈÄ®ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¤³¤³¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¹¤¤¶õ¤ä³¤¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë±¦¼ê¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤ÈµðÂç¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¡£¼èºà»þ¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯°²¥Î¸Ð¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤¬±Ç¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤ÆµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÈ¢º¬¸µµÜ¤Ç»²ÇÒ¸å¤ÏÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä»³Äº±Ø¤ØÌá¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ù²ÏÏÑÂ¦¤ÈÉÙ»Î»³Â¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ñ¸þ¤Î°Û¤Ê¤ëÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ç¤¡¢Àä·Ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¡¼¥Ê¥ÄÃµµá²È¡¦¹ÂÏ¤ÌÚ°ìÈþ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¶ð¥ö³Ù»³Äº¤«¤éË¾¤àÉÙ»Î»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î»³¤ä¤Ã¤Û¡¼¡×¤È¡Ö¤µ¤ó¤µ¤ó¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î2¼ïÎà¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤â³ÊÊÌ¡£
¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¤Ç¿§¤òÉÕ¤±¤¿ÉÙ»Î»³¤ä¤Ã¤Û¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ëçõ¥¸¥ã¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÃÏ»º¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÇòñ²¤òÊñ¤ó¤À¡¢¤µ¤ó¤µ¤ó¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¾þ¤é¤ì¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡ý
¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï°²¥Î¥½¥é¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ä¥Ü¥È¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Í¥Ã¥¯¥²¥¤¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¼ÂÍÑÅª¡£ÉÙ»Î»³¤È¶ð¥ö³Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤ÇÉÙ»Î»³¤ÏÇÒ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ù²ÏÏÑ¤ä°²¥Î¸Ð¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¡¢É¸¹â1356m¤Î»³Äº¤ÎÎäÎÃ¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°²¥Î¥½¥é¡×
¡¦½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¸µÈ¢º¬139¡ÊÈ¢º¬¶ð¥ö³Ù¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼»³Ï¼±Ø¡Ë
¡¦TEL¡§0460-83-1151¡ÊÈ¢º¬±à¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á16:30¡Ê¾å¤ê±¿¹Ô»þ´Ö¡£²¼¤ê¤ÎºÇ½ª¤Ï¡Á16:50¡Ë¡¡¢¨Ëè»þ00Ê¬¡¢20Ê¬¡¢40Ê¬¤Î20Ê¬´Ö³Ö
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê¹ÓÅ·»þ¡¢»ÜÀßÅÀ¸¡»þ¤Ï±¿µÙ¡Ë
¡¦¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼ÎÁ¶â¡§Âç¿Í±ýÉü2200±ß¡¢¾®³ØÀ¸1100±ß¡ÊÊÒÆ»Âç¿Í1300±ß¡¢¾®³ØÀ¸650±ß¡Ë
¡¦¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¾®ÅÄ¸¶±Ø¤«¤é°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö20Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾®ÅÄµÞÀþÈ¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤é°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö5Ê¬
2025Ç¯½Õ¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿È¢º¬¤ÎÆóÂçÀä·Ê¥Æ¥é¥¹¡£Àä·Ê¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤·¡¢±Ç¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ËþºÜ¡£É¸¹â¤â¹â¤¯ÎäÎÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:±öÅÄ Åµ»Ò¡Ê°ì¿ÍÎ¹¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÍ°Ã«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÃè¤ËÉâ¤¯¡ÖÂ©¿á¤Î¥Ç¥Ã¥¡×¤Ê¤É¡¢È¢º¬¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë¡ª
Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤ËÂçÍ°Ã«¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀä·Ê¥Æ¥é¥¹¤Þ¤ºË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÂçÍ°Ã«¡×¡£Ìó3000Ç¯Á°¤ËÈ¢º¬¤ÎºÇ¹âÊö¡¦¿À»³¤¬¿å¾øµ¤ÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤·¤¿ÇúÎö²Ð¸ý¤Ç¡¢º£¤âÂçÃÏ¤«¤éÊ®±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¹ÓÎÃ¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»¶ºö¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯4·î25Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸Ë¾¥¨¥ê¥¢¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¡×¡£È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÂçÍ°Ã«±Ø¤È±ØÁ°¹¾ì¤¬¡Ö¹õ¡¦¥¸¥ª¡¦ÎØ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£4¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤´¤È¤ËÂçÍ°Ã«¤Î°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÉ÷¤ÎÎØ¥Æ¥é¥¹¡×¡£¥ë¡¼¥×¾õ¤Î¥Æ¥é¥¹ÀèÃ¼¤¬¼çÊö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ÆµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¸å¤òÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉ÷¤ÎÎØ¥Æ¥é¥¹¡×¤«¤éº¸¼ê¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Ãè¤ËÉâ¤¯¤è¤¦¤ËÇ÷¤ê½Ð¤·¤¿¾²¡¦ÊÉ¤¬¥¬¥é¥¹À½¤Î¡ÖÂ©¿á¤Î¥Ç¥Ã¥¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤º¡¢ÀèÃ¼¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Î¥´¥ó¥É¥é¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Â²¼¤ò¸«²¼¤í¤¹¤ÈÊ®±ì¤ò¾å¤²¤ë´äÈ©¤¬Ë¾¤á¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡ª ¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÎ²²«¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢»³¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº¸¼ê¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Ëº£¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶á¤¤Å¸Ë¾¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡£¡ÖÂç¶õ¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤Ï¸«À²¤é¤·¤¬¤è¤¯¡¢¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥´¥ó¥É¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÈ¢º¬³°ÎØ»³¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤¬¹¤¬¤ê³«Êü´¶È´·²¡ª ¤³¤ÎÆü¤ÏÌÀ¿À¥ö³Ù¤Î±ü¤ËÃ°ÇÈ»³¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂçÍ°Ã«±Ø¤Î¾ÈÌÀ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÃ«¤ÎÉ÷¼Ö¡×¤ä¡¢²Ð»³³èÆ°¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤¹¤ë¡Ö²Ð»³¤Î¥«¥á¥é¡×¤Ê¤ÉÂçÍ°Ã«¤ÎÀßÈ÷¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥µ¥¤¥ó¤¬½ê¡¹¤Ë¡£ÂçÍ°Ã«¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¡¢À¸¤«¤¹¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¼ËÊ»Àß¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢ÂçÍ°Ã«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÅÚ»º¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈ¢º¬¤¬µÙ²Ð»³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂçÍ°Ã«¤ò´Ö¶á¤«¤éÄ¯¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ÂçÍ°Ã«±Ø1³¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÃ«¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¤ªÅÚ»º¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÍ°Ã«¤Ï¤â¤È¤è¤êÈ¢º¬¤ä¾®ÅÄ¸¶¤Î¤ªÅÚ»º¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÂçÍ°Ã«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¸Íñ¤ò²¹ÀôÃÓ¤Ç¤æ¤Ç¾å¤²¤¿¡Ö¹õ¶Ì»Ò¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤ª¤ï¤¯¤À¼Ñ¤¿¤Þ¤´¡×¡£¥¤¥«ËÏ¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Çò¿È¤Ï¤¦¤Þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢²«¿È¤ÎÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡£ÂçÃÏ¤«¤éÊ®¤¾å¤²¤ëÊ®±ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡Ö¥¿¥Ë¥Þ¥ë¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¡£¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡¢¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¹õ¡¦É÷¡¦ÂçÃÏ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥ô¥¡¥ì¡¼¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥¸¥ª¥Í¡¼¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
É®¼Ô¤Ï³èÈ¯¤Ê²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤êÊ®¤¾å¤¬¤ëÇò±ì¤äÃã³ì¿§¤Î»³È©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬»³Ï¼¹ÈÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¹ÈÃã¡×¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î3¼ï¤«¤é¡Ö¹ÈÃã¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Ç»¸ü¤ÊÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý°ìÇÕ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤êÉ÷Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤ÎÃ«¡×
¡¦½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®ÀçÀÐ¸¶1251 È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÂçÍ°Ã«±Ø1³¬¡¡±ØÁ°¹¾ì
¡¦TEL¡§0460-84-4911¡ÊÃ«¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§ÂçÍ°Ã«±Ø9:00¡Á17:00¡Ê12¡Á1·î¤Ï9:00¡Á16:15¡Ë¡¢Ã«¤Î¥Þ¥ë¥·¥§9:30¡Á16:30¡Ê¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯10:00¡Á16:00LO ¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¡¦¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§È¢º¬¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤ÂçÍ°Ã«±ØÄ¾·ë
¶ð¥ö³Ù»³Äº½ä¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª Àä·Ê¥Æ¥é¥¹»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢°²¥Î¸Ð¤È¡¢È¢º¬¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÉ¸¹â¤Î¹â¤¤¶ð¥ö³Ù¤ò·ë¤Ö¡ÖÈ¢º¬ °²¥Î¸Ð¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡×¤Î½ªÅÀ¡¢»³Äº¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö°²¥Î¥½¥é¡×¡£Ìó7Ê¬´Ö¤ÇÉ¸¹â1356m¤Î»³Äº¤ËÅþÃ£¡£±Ø¼Ë¤Î³°¤ËÌó400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¬ÃÊ¾õ¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢Å·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð°²¥Î¸Ð¤äÈ¢º¬³°ÎØ»³¡¢½Ù²ÏÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ã¥¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ÏÌó3m¤ÎÆÍ¤½Ð¤·¥Ç¥Ã¥¤¬¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤éÀä·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÁ°Êý¤Ï¿¿¤ÃÇò¡£
¤³¤ó¤ÊÆü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤º¤Ï¶ð¥ö³Ù»³Äº¤Î¡ÖÈ¢º¬¸µµÜ¡×¤Ø»²ÇÒ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£6·î²¼½Ü¡Á10·îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¹â»³¿¢Êª¤ÎÊõ¸Ë¤Ë¡£
º£¤«¤éÌó2400Ç¯Á°¡¢À»ÀêÀç¿Í¤¬¶ð¥ö³Ù»³Äº¤Ë¿ÀÀçµÜ¤ò³«¤¡¢¸å¤ËÈ¢º¬¿À¼Ò¤Î±üµÜ¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ39¡Ê1964¡ËÇ¯¤Ë¼ÒÅÂ¤¬ºÆ·ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ë¤ä¤«¤Ê³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä»µï¤Î±ü¤Ë¼ë¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ÒÅÂ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÒÅÂ¤Îº¸¼ê¤ËÉÙ»Î»³¤¬Éâ¤«¤ÖÆü¤â¡£
»²ÇÒ¸å¡¢¼ÒÅÂ¤«¤éº¸¼ê¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇò¤¤¥Í¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤¥Î¥Ë¥ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁêÌÏÏÑ¤ÈÄ®ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¤³¤³¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¹¤¤¶õ¤ä³¤¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë±¦¼ê¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤ÈµðÂç¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¡£¼èºà»þ¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯°²¥Î¸Ð¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤¬±Ç¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤ÆµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÈ¢º¬¸µµÜ¤Ç»²ÇÒ¸å¤ÏÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä»³Äº±Ø¤ØÌá¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ù²ÏÏÑÂ¦¤ÈÉÙ»Î»³Â¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ñ¸þ¤Î°Û¤Ê¤ëÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ç¤¡¢Àä·Ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³Äº±ØÇäÅ¹¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÇã¤¤Êª¶ð¥ö³Ù»³Äº¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤é¡¢»³Äº±Ø¼ËÆâ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿ÇäÅ¹¤Ø¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤Ç»°±º»Ô»°ºê¤Î¿Íµ¤¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥µ¥¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î°²¥Î¥½¥é¸ÂÄêÉÊ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¡¼¥Ê¥ÄÃµµá²È¡¦¹ÂÏ¤ÌÚ°ìÈþ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¶ð¥ö³Ù»³Äº¤«¤éË¾¤àÉÙ»Î»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î»³¤ä¤Ã¤Û¡¼¡×¤È¡Ö¤µ¤ó¤µ¤ó¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î2¼ïÎà¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤â³ÊÊÌ¡£
¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¤Ç¿§¤òÉÕ¤±¤¿ÉÙ»Î»³¤ä¤Ã¤Û¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ëçõ¥¸¥ã¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÃÏ»º¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÇòñ²¤òÊñ¤ó¤À¡¢¤µ¤ó¤µ¤ó¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¾þ¤é¤ì¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡ý
¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï°²¥Î¥½¥é¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ä¥Ü¥È¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Í¥Ã¥¯¥²¥¤¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¼ÂÍÑÅª¡£ÉÙ»Î»³¤È¶ð¥ö³Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤ÇÉÙ»Î»³¤ÏÇÒ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ù²ÏÏÑ¤ä°²¥Î¸Ð¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¡¢É¸¹â1356m¤Î»³Äº¤ÎÎäÎÃ¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°²¥Î¥½¥é¡×
¡¦½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¸µÈ¢º¬139¡ÊÈ¢º¬¶ð¥ö³Ù¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼»³Ï¼±Ø¡Ë
¡¦TEL¡§0460-83-1151¡ÊÈ¢º¬±à¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á16:30¡Ê¾å¤ê±¿¹Ô»þ´Ö¡£²¼¤ê¤ÎºÇ½ª¤Ï¡Á16:50¡Ë¡¡¢¨Ëè»þ00Ê¬¡¢20Ê¬¡¢40Ê¬¤Î20Ê¬´Ö³Ö
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê¹ÓÅ·»þ¡¢»ÜÀßÅÀ¸¡»þ¤Ï±¿µÙ¡Ë
¡¦¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼ÎÁ¶â¡§Âç¿Í±ýÉü2200±ß¡¢¾®³ØÀ¸1100±ß¡ÊÊÒÆ»Âç¿Í1300±ß¡¢¾®³ØÀ¸650±ß¡Ë
¡¦¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¾®ÅÄ¸¶±Ø¤«¤é°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö20Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾®ÅÄµÞÀþÈ¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤é°ËÆ¦È¢º¬¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö5Ê¬
2025Ç¯½Õ¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿È¢º¬¤ÎÆóÂçÀä·Ê¥Æ¥é¥¹¡£Àä·Ê¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤·¡¢±Ç¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ËþºÜ¡£É¸¹â¤â¹â¤¯ÎäÎÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:±öÅÄ Åµ»Ò¡Ê°ì¿ÍÎ¹¥¬¥¤¥É¡Ë)