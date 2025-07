話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」へ!

元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは7月23日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。宮崎さんは「Getting ready to go to @junglia_okinawa_official」とつづり、1本の動画を公開。話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」へ行く前の身支度の様子です。タンクトップにミニスカートを合わせており、抜群のスタイルが目を引きます。また、帽子とサングラスで“ジャングル”感もプラス。最後には、同じく“ジャングル”ファッションに身を包んだ黒木さんも登場しています。

黒木さんもインスタ更新

ファンからは「麗華さん細い」「かわいいのに腹筋すごい」「べっぴんさん」「どんどん脚細くなってて」「可愛くて明るいですね」など、宮崎さんの美貌を称賛する声が寄せられました。黒木さんも同日、自身のInstagramを更新。「KEILLY誕生日月間 ジィジバァバも合流して祝 子供達はやっぱりプール大好き」とつづり、家族と沖縄で過ごす16枚の写真と4本の動画を投稿しています。気になった人はぜひチェックしてください。(文:堀井 ユウ)