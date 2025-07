◆最終未来少女・藤咲凪、グループ卒業

【モデルプレス=2025/07/23】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の藤咲凪(Nagi)が、本日7月23日付けでグループを卒業することが発表された。藤咲は体調不良により7月上旬よりアイドル活動を休止し治療に専念していたが、この度所属事務所Mint Productionsから「改めて今後の活動について本人とも協議を重ねた結果、アイドル活動の継続が難しいという判断に至り、この度卒業することとなりました」と発表された。

◆最終未来少女プロフィール

◆発表全文

卒業公演等のライブやイベントの開催予定は現状なく、今後の活動については、体調面を考慮しながら無理のない範囲で芸能活動を続けていくとのこと。なお、最終未来少女はTen、Yuika、Luunaでの3人体制で引き続き活動を続けていくこととなり、今後のライブやイベントに関しても3人での出演を予定しているという。メンバー全員がAIのようなルックスを持つ“AIドル”として活動する4人組女性アイドルグループ。2025年1月26日、代官山UNITでの新体制お披露目LIVEより新メンバーLuunaを加えた現4人体制が本格始動。2月5日にリリースした新体制第1弾楽曲「AI SEE CHAT」がTikTok累計5.3億再生を超えるなどバズを生み出しバイラルヒット中。さらに、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送中のTVアニメ『俺は星間国家の悪徳領主!』オープニング主題歌「宇宙的MYSTERY」を4月6日にデジタルリリース。あわせて藤咲のソロ楽曲として同作エンディング主題歌「なんとなく」を4月13日リリースした。6月11日には新曲「⇄PLEASE THREE TIMES⇄」をデジタルリリース。7月13日には横浜・1000CLUBでのワンマンライブ『Wish Upon a Shooting Star』を開催した。なお、藤咲は2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」(日曜あさ9時54分〜生放送)にて2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表していた。(modelpress編集部)【Nagi(藤咲凪)、最終未来少女 卒業のお知らせ】平素より最終未来少女に温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。最終未来少女のメンバー・Nagi(藤咲凪)につきまして、本日7月23日をもってグループを卒業することとなりましたので、ご報告させていただきます。先日よりアイドル活動を一時休止しておりましたが、改めて今後の活動について本人とも協議を重ねた結果、アイドル活動の継続が難しいという判断に至り、この度卒業することとなりました。突然のご報告となってしまい、普段から応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には改めて深くお詫び申し上げます。本日付での卒業となりますので、卒業公演等のライブやイベントの開催予定はございません。今後の活動については、先日お知らせさせていただいた形で、体調⾯を考慮しながら無理のない範囲で芸能活動を続けて参ります。これまでNagi(藤咲凪)を応援してくださった皆様、そして支えてくださった関係者の皆様には改めて心より感謝申し上げます。突然のお知らせとなり皆様にはご心配をおかけいたしますが、これからも最終未来少女ならびに、藤咲凪の今後の活躍を温かく見守っていただけますと幸いです。Mint Productions/最終未来少女 運営チーム【Not Sponsored 記事】