¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬±¿Ì¿¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¤ÇÉü³è¤Ø¼«¿®¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¾õÂÖ¤À¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢º£¸å¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëº£½µËö¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢£²£·Æü·è¾¡¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ£Ç£Ð¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¹¹Å³ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤¬ÅÅ·â²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤ËÌÁÍ§´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¡£¤³¤ì¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Îº£µ¨ÅÓÃæ¤ÎÂàÃÄ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤ÏÁ°¸ÀÅ±²ó¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¶ÛµÞ¹¹Å³¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»´üµÙ²ËÌÀ¤±¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¤ÈÍè½µ¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼£Ç£Ð¡Ê£¸·î£³Æü·è¾¡¡Ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¶ÛµÞ¹¹Å³¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤¬¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë£²Ï¢Àï¤Ï¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëÀµÇ°¾ì¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤¬ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£Ð¥Ö¥í¥°¡×¤Ï¡Ö¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥á¥¡¼¥¹¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Î¸åÇ¤¤À¡£¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¤ò¹µ¤¨¤¿¥Ä¥Î¥À¡¦¥æ¥¦¥¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥é¥ó¤ÈºÆ¤ÓÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î½¢Ç¤¤ò´¿·Þ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÎÆ¯¤Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬Á´¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤ÆµçÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³½µ´Ö¤ÎÃ»´üµÙ²Ë¤ÇÉü³è¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ñ¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¡Ë¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÈÆùÂÎÌÌ¤ÇºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³ÑÅÄ¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¡£¡Ö¸½ºß¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¾õÂÖ¤À¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÁ°¤Î¤³¤Î£²¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼£Ç£Ð¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤¬²÷Áö¤ØÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¤Í¤Æ¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ñ¤Ï³Ú¤·¤¤¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ´ü´Ö¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ºî¶È¤È½àÈ÷¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤òÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿³ÑÅÄ¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¶Ã°Û¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£