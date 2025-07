『SPA!デジタル写真集 鈴木優香「同じ夜を過ごしたい」』(発売中)より、誌面カットが公開された。

鈴木優香は、2000年8月15日静岡県生まれ。AKB48の元メンバーで、2021年9月に同グループを卒業。2022年よりスタートしたYouTubeチャンネルが話題となり、現在登録者数は48万人を突破。最新情報は、X(@SUZUKIYUUKARIN_)、YouTube(@yuuka_chan815)で発信している。

白は無垢、黒は誘惑。2色のランジェリーから、張りのあるバストと丸いお尻がこぼれ出る。妄想が止まらない「清楚vs.妖艶」の世界を演出していく。表紙では、白の無垢なランジェリーカットで読者を誘い、ページをめくると黒のランジェリーカットのまま、ぷりんとした美ヒップで誘惑。無邪気、天真爛漫、甘美さを感じさせながら、美しさと危うさの共存が表現されている。

好評発売中

提供:週刊SPA!編集部 撮影:田中智久 ヘアメイク:高尾美紀 スタイリング:菅 晴子

販売リンク:https://amzn.to/4m2468g

