cinema staffの8thフルアルバム『PLASTIC YOUTH』が、7月23日(水)よりデジタルリリースされた。それに合わせ新たなアーティスト写真も公開されている。 新アーティスト写真は撮影・ヤオタケシ、ディレクション・花房真也というチームcinema staff、盤石のタッグによるもの。長野県にある「仙人閣」の岩場で撮影され迫力あるビジュアルに仕上がった。 なお、8thフルアルバム『PLASTIC YOUTH』は8月1日(金)から【CD初回先行限定盤】もリリースされる。この詳細も明らかになった。高級紙を使用した〈くるみ三方背BOX〉仕様に、CDとDVDが収められた二つ折りデジパック、16ページ・ブックレット、見る角度によって絵柄の変わるチェンジングシールを同梱。加えて、6月8日に開催された日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブから写真家・ヤオタケシが撮影したショットで構成された豪華52ページのフォトブックと、『PRE PLASTIC YOUTH』と題し「岐路」「バースデイズ・イヴ」「プレキシ・ハイ」「STONE COLD」の4曲を収録したDVDが付属する。写真、映像ともに熱量を余すことなくパッケージした、フィジカルならではの特別仕様となっている。アルバムのアートワークは、TI_ALT(ティアルト)の花房真也が手がけており、初回先行限定盤のパッケージ仕様も監修している。 アルバムは全10曲を収録。メインソングライターである三島想平の強烈な楽曲たちに加え、Dr.久野洋平が作曲したアウトサイダー・ブルース、Vo/Gt.飯田瑞規が作詞作曲した「空白」などに注目が集まる。先行配信された新進気鋭のトラックメイカー・水槽とのコラボ曲「BRIGHTER feat. 水槽」はラストを飾る。 cinema staffは本作を引っ提げた全国ツアー<[cinema staff Tour 2025-2026 “PLASTIC YOUTH”>を来週からスタート。ツアー初日となる8月1日(金) 恵比寿LIQUIDROOMでの会場先行物販より、CD初回限定先行盤の販売が開始される。 ◆ ◆ ◆ ◾️cinema staff 三島想平 コメントcinema staffの8枚目のフルアルバムが完成しました。否が応にも変化していく社会情勢と自分。いよいよ四半世紀に及ばんとしているcinema staffとしての活動の中で、ソングライターとして自分がどういうものを作りたいか/バンドとしてどうあるべきか、という命題にずっと向き合い続けてきました。その一つの確かな答えとして、本作が産まれたと思います。“PLASTIC”という言葉には、ポジティブな意味もネガティブな意味も両面込められています。両意を内包している自己を認められるのは、ここまで続けてきたから。そして尚、青春という言葉に呪われたまま進んでいくのです。 ◆ ◆ ◆ ◾️8thアルバム『PLASTIC YOUTH』2025年7月23日(水)配信https://lnk.to/cinemastaff_plasticyouth ◆収録曲 01.STONE COLD 02.プレキシ・ハイ 03.撃鉄 04.Searchlight/Torchlight 05.FLOATING SUN 06.アウトサイダー・ブルース 07.バースデイズ・イヴ 08.空白 09.岐路(Album Ver.) 10.BRIGHTER feat. 水槽 【初回限定先行盤〔CD + DVD〕】品番: CD:CNM-012-1 / DVD:CNM-012-2JAN:4560224313073価格:\6,800 (tax in) […]

