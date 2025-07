pachaeが本日23日に新曲「盛者必死」を配信し、あわせて自身初となる東阪ワンマン公演の開催を発表した。 東阪ワンマンはそれぞれ11月14日(金) に大阪・Live House Pangea 、11月21日(金)に東京 下北沢DaisyBarでの開催となる。彼らが音楽に対して刺激を求める、これまでの自主企画のタイトル「Trick or Trick」をそのままに、単独公演で音楽とリスナーに刺激を追求する1日となるだろう。チケットは現在最速先行チケットを申込受付中。 ■<pachae presents 「Trick or Trick」〜ワンマンヘン〜>2025年11月14日(金) 大阪 Live House Pangea 開場18:30 開演19:00 ※ワンマン公演2025年11月21日(金) 東京 下北沢DaisyBar 開場18:30 開演19:00 ※ワンマン公演チケット料金:前売¥2,800- / 学割¥2,000-チケット:https://eplus.jp/pachae/ ■デジタルシングル「盛者必死」2025年7月23日(水) 配信開始UNIVERSAL SIGMA 関連リンク◆pachae オフィシャルサイト◆pachae オフィシャルX◆pachae オフィシャルInstagram◆pachae オフィシャルTikTok

