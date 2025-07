King & Princeが、最新曲「I Know」のMVティザー映像を公開した。 本楽曲は、郄橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌になっており、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる 、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージック。 振付は、郄橋海人とも親交が深いKAITA(RHT.)氏が手掛けている。以下、コメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ■振付師:KAITA (RHT.)氏コメント今回はまずKing & Prince×KAITAのクリエイティブとして、前作であるmooooveǃǃとの差別化を特に意識しました。mooooveǃǃでは海人のパッションと廉のクールで妖艶な二極を意識した作品でまとめたのに対し、初めてI Knowを聴いた時にクールで隠な世界観を特に感じたので、2人がそれぞれ持っているクールを表現できるような作品を心がけました!!サビのノリなどは、一度見たら脳裏に焼き付くようなシュールで無機質な動き、かつそれでもリズムに乗りたくなるような、やみつきな音どりと振り付けを意識しています。TV ver.では様々なI Knowが観られるので変幻自在に変形して表現していけるのも今回の作品の魅力だと思います!! ◆ ◆ ◆ King & Prince17枚目となるシングルは、「I Know」と「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のダブルAサイドシングルとして8月6日(水)にリリースされる。 ◾️「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」CD発売日:8月6日(水) ・初回限定盤A(CD+DVD) 1,800円(税込) UPCJ-9061【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Lovin’ you (Re:)【DVD】・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video・King & Princeの◯◯任せのパーティー仕様:スリーブケース付き2Dケース ・初回限定盤B(CD+DVD) 1,800円(税込) UPCJ-9062【CD】1. I Know 2. What […]

