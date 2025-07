リーガルリリーが、2025年11月に上海・広州・台北の3箇所を巡る、初の海外ワンマンツアー<Twinkling Star TOUR>の開催を発表した。 これまでにも、アメリカでのSXSWやChinese Footballとの中国ツアーなど、勢力的に海外公演を行ってきたリーガルリリー。2024年リリースのTVアニメ『ダンジョン飯』EDテーマ「キラキラの灰」が海外リスナーにも波及し、同年10月にはバンドとして初めての海外単独公演を台北で成功させた。 そして今年2025年、「キラキラの灰」の英詩になぞらえ<Twinkling Star TOUR>と題し、11月5日(水)に上海、7日(金)に広州、9日(日)に台北の3箇所でワンマンツアーを開催。上海は2020年のChinese Footballとの対バンツアー以来、広州でのライブは初めて。台北では2度目の単独公演となる。 上海と広州のチケットは7月30日、台北は8月9日の現地時間12:00より販売スタート。 ■<Regallily 「Twinkling Star TOUR」> 2025年11月5日(水) 上海 THE BOXX 城市乐园 (OPEN 19:00/START 20:00) ※現地時間2025年11月7日(金) 広州 Rock House中央車站 (OPEN 19:00/START 20:00) ※現地時間2025年11月9日(日) 台北 The Wall Live House (OPEN 17:00/START 18:00) ※現地時間 《Ticket》上海・広州チケット:7月30日(水) 12:00 ※現地時間 販売開始https://wap.showstart.com/event/list?type=1&tag=44928&ssfrom=user-1024577 台北チケット:8月9日(土)12:00 ※現地時間 販売開始※台北チケット情報は7月28日(月)解禁 ◾️<夏の大三角形> ・東京編日程:2025年7月4日(金)会場:LINE CUBE SHIBUYA開場 18:00 /開演 19:00Ticket:全席指定 \6,600(税込) ・岩手編 […]

The post リーガルリリー、初の海外ワンマンツアーを上海・広州・台北で開催 first appeared on BARKS.