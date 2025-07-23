HKT48¡ÖÈ¾ÂµÅ·»È¡×½é¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖºÇ¹â¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡×¡ÖÂç¤¤Ê±©°é¤Æ¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¡×
HKT48¤¬23Æü¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶¤Ç¡¢19ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¾ÂµÅ·»È¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏCD¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆ±¶Ê¤ò½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢AKB48¤Î¡Ö¤¢¤Î²Æ¤ÎËÉÇÈÄé¡×¤ä¡ÖÂç¿ÍÎó¼Ö¡×¡ÖÁáÁ÷¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥Ó¡¼¥µ¥ó¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£Åß¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÆ¬¹¾²»¡¹¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖHKT48¤Ï¤È¤Ó¤Ã¤¤ê²Æ¤¬»÷¹ç¤¦¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î»ä¤¿¤Á¤ËºÇ¹â¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£HKT¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Ë±Ê°¤µª¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Ë¤Ï14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï15¼þÇ¯¤Ø¤ÎÆ»¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê±©¤ò°é¤Æ¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£