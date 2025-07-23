ÃæÅç·ò¿Í¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥Ë¥«¥ë¡¡°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÆóÌÌÀ
¡¡ºòÇ¯1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØN / bias¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØKENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 ¡ÈN / bias¡É ½ä¡Ù¤¬¡¢7·î17Æü¤ÎÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥Ä¥¢ー¡£4·î17Æü¤ÎÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô12¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃæÅç¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡¢LINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤Ç¤Îµ±¤¡Ë
¡¡ÃæÅç¤¬²Í¶õ¤ÎTVÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥àー¥Óー¤¬Î®¤ì¡¢¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿ÃæÅç¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ËÊ¨¤¤¤¿²ñ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö½øÈ×¤Ï¥°¥ëー¥×»þÂå¤Î¥½¥í¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÈKENTY¥³ー¥ë¡É¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖCANDY ～Can U be my BABY～(New Vocal Mix 2024)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¡ÒLOVE KENTY¡Ó¡ÒGo!Go!Go!¡Ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¡£¥À¥ó¥µー¥Áー¥à¡ÖN's performer¡×¤ò½¾¤¨¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ä¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤â·«¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖSHE IS... LOVE¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¤Î³¤¤Î¾ð·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡ÖHey!! Summer Honey¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¶¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¡¡¼ê²Ã¸º¤·¤¿¤é¤æ¤ë¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆµÒÀÊ¤ËÆÍÆþ¡£Âç¶½Ê³¤Î´ÑµÒ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é1³¬ÀÊ¤ÎÄÌÏ©¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤»¡ª¡¡Â¤ê¤Íー¤¾¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤ë¤È¾åÃå¤ò¤Ï¤À¤±¤Æ¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡Ö1³¬ÀÊ～2³¬ÀÊ～¡×¤Ê¤É¸Æ¤Ó¤«¤±´ÑµÒ¤È¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤â¡¢²¶¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£²¶¤â¿Í´Ö¤À¤«¤é¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤äÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ç¤â·ë¶É¡¢º£Æü¤Î¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥¤¥³ー¥ë¹¬¤»¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¾Ð¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¡¢ÃæÅçÎ®¤ÇÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØN / bias¡Ù¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢½øÈ×¤Î3¶Ê¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢Âç¿Í¤Î¥àー¥É¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¡ÖÈá¤·¤¤¤³¤È¿É¤¤¤³¤È¡¢Á´Éô¡È¥Ò¥È¥´¥È¡É¤À¤«¤é¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡¢¡Ö¥Ò¥È¥´¥È feat. Kento Nakajima¡×¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤·¤¿TV¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿Í»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¡～¤È¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎËÜ²»¤Î»Å»ö～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤Ç¡¢»Ø¤Ç¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¡È¥Ò¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤òºî¤ë¥Ýー¥º¤ä¡¢¿°¤ò»Ø¤Ç¤Ê¤¾¤ë¿§µ¤¤¬¤¢¤ë»ÅÁð¤Ê¤É¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤âÄ°¤«¤»¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Á¥åー¥ó¡ÖRaise Your Light¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÒWoh oh¡Ó¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£5·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖMONTAGE¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥àー¥É¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ÃæÅç¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡ùTaku Takahashi ¡Êm-flo¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡ÖBye Bye Me¡×¤Ï¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¬¥Ã¥È¥®¥¿ー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿ÈÂÎ¤ò±ð¤á¤«¤·¤¯¤·¤Ê¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×»þÂå¤Î¥½¥í¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖMission¡×¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¸ª¤äÏÓ¤Î¶ÚÆù¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÃËÀ¥À¥ó¥µー¤È°ìÀÆ¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤È°ú¤¤Á¤®¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢´À¤À¤¯¤ÇÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÃæÅç¡£°ìÂ©¤Ä¤¯¤È¡Ö¥½¥í¤À¤È¤ªÃåÂØ¤¨¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÃåÂØ¤¨¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¶À¤¬½Ð¤ÆÍè¤ÆÀðÉ÷µ¡¤ÎÉ÷¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¡£½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¤É¤ËÃæÅç¤¬½Ð±é¤¹¤ë¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç´ÑµÒ¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1st¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD&Blu-ray¡ØKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 ¡ÈN / bias¡É¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥Á¥ãー¥È1°Ì¡Ê7/8ÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¬º£¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥³ー¥Êー¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Áー¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¼êÎÁÍýÁèÃ¥Àï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦¾ð¤ÎÌ£¡£ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íñ¾Æ¤¤òËËÄ¥¤ë¾ìÌÌ¤â¡£´ÑµÒ¤¬¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë2ÂòÌäÂê¤ò¡È¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¤Î½Æ¸ý¡É¡Ê¥Ö¥ìー¥É¤Î¥°¥Ã¥º¡Ë¤ÇÀÖ¤«ÀÄ¤«¤òÅú¤¨¤ÆÃæÅç¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¥²ー¥à¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤ËInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥Ýー¥º¤òÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢9·î14Æü¤ËÂæËÌ¡¦Zepp New Taipei¤Ë¤Æ¡¢¡ØKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI ¡ÈN / bias¡É ³®¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÈ¯É½¤â¡£¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î³¤³°¸ø±é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂæËÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é³®Àû¤Î°ÕÌ£¤Ç¡È³®¡É¤ÈÉÕ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖMONTAGE¡×¤ÎC/W¶Ê¤Ç¡¢¥Ð¥éー¥É¤Î¡ÖJasmine Tea¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Á¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Æ¥£ー¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥àー¥É¤Ç¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤Ë²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½÷À¥À¥ó¥µー¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êーÄ´¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÃæÅç¤ÏÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥àー¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¦¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇMV¤ä±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖÌÂÌ´¡×¤ÏÄ°¤±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¹ª¤ß¤Ê¥Üー¥«¥ë¤òÄ°¤«¤»¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¿¹¤äÀã¤Î¼ä¤·¤²¤Ê¾ð·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤¢¤¿¤«¤âÃæÅç¤¬±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÊËÎñ¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î±ÇÁü¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÃæÅç¤Ï¥Ç¥Ë¥àÄ´¤Î¥Ö¥ëー·Ï°áÁõ¤Ç¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ïº¸±¦¤«¤é»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¡¢¼ê¤ò¥Ñ¥Ã¤È²¼¤Ë¿¶¤Ã¤¿½Ö´Ö¥¹¥Æー¥¸¤¬°ÅÅ¾¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬¡¢ÃæÅç¤Î±é½Ð¤ò¸«»ö¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥Ä¤µ¤ä´¶Æ°¤ò¡¢¤É¤³¤«嚙¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿ÃæÅç¡£¡Ö1¤Ä¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡¡¡ÈÌÜÉ¸¡É¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤è¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ê¸»ú¤Î¡ÈÌ´¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö²¶ÀäÂÐ¡¢Åìµþ¥Éー¥à¹Ô¤¯¤«¤é¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤ËÊ¨¤¤¤¿²ñ¾ì¡£¡Ö¤³¤Î²¶¤¿¤Á¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Éー¥à¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£²¶¤Ï¥Éー¥à¤Ç¡Ø¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡Ù¤ò¹ç¾§¤·¤¿¤¤¡£¥Éー¥à¤Ç¡ÒLOVE KENTY¡Ó¤Ã¤Æ³Ý¤±À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÃæÅç¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç²¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ðー¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡È°¡É¤À¤Ê¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¿Í¤ÎÄË¤ß¤È¤«Èá¤·¤ß¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Êª»ö¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÁê¼ê¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¹âÂ®¥é¥Ã¥×¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¤ä¡ÒË½Áö¡¡ÁÛÁü¡¡¹½Â¤¡¡ÌÑÁÛ¡¡¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡Ó¤Ê¤É¤Î¥µ¥ÓÁ°¤Î±¤Æ§¤ß¥Ñー¥È¤ò¡¢ÎÏ°ìÇÕ¤Ë¶«¤ó¤À´ÑµÒ¡£»Ø¤Ç¸ý¤òºÉ¤°¥»¥¯¥·ー¤Ê»ÅÁð¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ä¥àー¥Óー¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿ÃæÅç¤È¥À¥ó¥µー¤¬¸½¤ì¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¡Öjealous¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¥¢¥Ã¥Ñー¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¡ÒPumpin¡Ç up Pumpin¡Ç up¡ªPumpin¡Ç up¡ª¡Ó¤È´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿ÃæÅç¡£MC¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿µÒÀÊ¤ÎSnow Man¤Î´äËÜ¾È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡Ö¡Øjealous¡Ù²Î¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢µï¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ä¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÈUnity¡É¡ÊÃæÅç¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÖUnite¡×¤ò¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤È1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£²¹¤«¤¯¤ÆÁÔÂç¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿ÃæÅç¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤È¡ÈUnity¡É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖKENTY¡ª¡×¤ÈÃæÅç¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ö¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿»æ¿áÀã¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ª±é¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤âÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡Ö·ò¿Í¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë²¶¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡£¤Þ¤À½Ð¤·¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤ÆW¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅç¡£Èà¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢µÞî±¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÂç¹ç¾§¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤«¤é¤â´Ø·¸ÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¡Ö¤â¤¦³Ð¸ç·è¤á¤¿¤è¡£²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢Á°Æü¤ËMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£ÃæÅç¤¬¡ÒJUST¡Ó¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÒKENTY¡ù¡Ó¤ÈÊÖ¤¹¡¢¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£¡Ö²¶¤¬¤ªÁ°Ã£¤Î°ìÈÖÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°Ã£¤â¤Ê¤ì¤è¡ª¡×¡£MV¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæÅç¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë´é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼ê¤ÇÀ±¤òºî¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Å°Äì¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥°¥ëー¥×»þÂå¤«¤éÂ¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÌ³¤á¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¡£¤³¤ÎÆü¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤äºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¡£¥é¥Ã¥×¤äEDM¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡£¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¥·¥Ë¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤ä¡¢¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿À¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¡£¤É¤Á¤é¤âÃæÅç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤³¤½ÃæÅç¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£°ÎÂç¤Ê¤ëÉ½¸½¼Ô¡áÃæÅç·ò¿Í¤ÎÁ´¤Æ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÜÔÎÓ »Ë¾Ï¡Ë