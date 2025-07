King & Prince、髙橋海人＆中村倫也W主演ドラマ『DOPE』挿入歌「I Know」のMVティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■振り付けは、高橋海人とも親交が深いKAITA(RHT.)が担当!

King & Princeが最新曲「I Know」のMVティザーを7月23日20時にKing & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルで公開する。

振り付けは高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)とも親交が深いKAITA(RHT.)が手掛けた。

「I Know」は、高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌で、怪しげな雰囲気の曲調のなかにエネルギーを感じさせる 、ヒップホップをベースにしたエレクトロなダンスミュージック。

8月6日にミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」とのダブルAサイドシングルとしてCDリリースされる。

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「What We Got ~奇跡はきみと~ / I Know」

『DOPE 麻薬取締部特捜課』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/DOPE_tbs/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/