Ç»½Ì¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ28.6±ß ¡È³ä¤Ã¤Æ°û¤à¡ÉÃº»À°ûÎÁ¤âÅÐ¾ì¡¢Ç»½Ì°ûÎÁ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£º£²ó¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ¤Î¤ªÃÍÃÊ28.6±ß¡£°Â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³ä¤Ã¤Æ°û¤à¡ÖÇ»½Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Çºî¤Ã¤¿1ÇÕ¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥ê¥ó¥´¡Ä¡×¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤¹¤¹¤áÇ»½Ì°ûÎÁ¥ì¥·¥Ô
¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ28.6±ß¡¡³ÈÂç¤¹¤ëÇ»½Ì°ûÎÁ»Ô¾ì
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£Ç¯3·î¤Ë¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ù¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï500ml¤Ç429±ß¡¢1ËÜ¤ÇÌó15ÇÕÊ¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÇÕÌó30±ß¼å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¼«ºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÇ»½Ì¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È2ÇÜ¤ÎÌó70²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÈÃº»À¡ÉÇ»½Ì°ûÎÁ¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¿Íµ¤¤Î¥ï¥±
¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ô¾ì¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÃÏÍø¸÷¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç»½Ì¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ï¡Ä
¡¦¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤
1ÇÕ¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¦¥¹¤Ú¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤
¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤â²¼¤²¤é¤ì¤ë
¡¦ËÉÙ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¿Íµ¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤â¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï340ml¤Ç360±ß¡¢1ËÜ¤ÇÌó10ÇÕÊ¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î4¡Á6·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌó1.7ÇÜ(Á°Ç¯Æ±·îÈæ)¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ä¾©¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼1¡§Ãº»À¿å4¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©¡×Ç»½Ì°ûÎÁ¤Î³«È¯ÈëÏÃ
¤¿¤À¡¢³«È¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¦µÜÆâÍ¥ÍÎ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¦ÉÊ²½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö´°À®¤µ¤ì¤¿Ãº»À°ûÎÁ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤Æºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÈÇ»½Ì¡ÉÃº»À°ûÎÁ¤Î¥¦¥ê¤Ï¡©¡×¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡È¥¿¥³¥Ñ¡É¡Ê¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¿¥³¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ªÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Û¤¦¤¬¼ê·Ú¤ÇÌ£¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¡È¼«Ê¬¹¥¤ß¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Èó¹çÍýÅª¤À¤±¤É¡Ø¾ð½ïÅª¤Ê²ÁÃÍ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¡ÀÐÅÄ ·ò¤µ¤ó¡§
¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¡ÖAI¤¬ÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¾ð½ïÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Ç»½Ì°ûÎÁ¤òµíÆý¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¿§¡¹
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Îã¤¨¤Ð¡¢CC¥ì¥â¥ó¡¦¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ÎÇ»½Ì°ûÎÁ¤òµíÆý¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡ÖCC¥ì¥â¥ó¥é¥Ã¥·¡¼¡×¤ä¡ÖPOP¥á¥í¥ó¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ë¤¤º£¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤É¹¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢50¼ïÎà¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§Ã´Åö¼Ô¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ù¡¼¥¹20ml
¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹80ml
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë60ml
¡¦¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼Å¬ÎÌ
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÀÐÅÄ ·ò¤µ¤ó
¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹
±Ô¤¤»ëÅÀ¤ÇÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ò²òÀâ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
²£ÉÍ,
ÂçÁ¥,
¹©¾ì