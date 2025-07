「throw shade」の意味は？ドラァグクイーン文化から生まれた言葉！【1分英会話】

正解は「悪口を言う」でした!

このフレーズには、直接的に攻撃するのではなく、遠回しに皮肉や批判をするニュアンスが含まれます。

相手に対して暗に批判的なことを言ったり、冷やかすときに使われる表現で、ドラァグクイーン文化から生まれたとされています。

「She threw shade at her coworker during the meeting, implying he wasn’t doing his job well.」

(彼女は会議中に同僚を批判し、彼が仕事をうまくやっていないとほのめかしました)