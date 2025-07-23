ÎòÂå¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡¢¼Ç¤¤òÈÝÄê¤â¡ÄÃÏÊý¤«¤é¡ÈÂà¿ØÏÀ¡ÉÂ³¡¹¡¡¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×Æ°¤¤Ï¡©
23Æü¸á¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö½Ð½è¿ÊÂà¤Ï°ìÀÚ¡¢ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
º£¡¢µÞÂ®¤Ë¶¯¤Þ¤ë¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÆ°¤¡£
¤½¤Î±²Ãæ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï23ÆüÄ«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¹ç°Õ¤Î¤Î¤Á¡¢É½¾ð¤ò´Ë¤á´±Å¡Æþ¤ê¡£
¤·¤«¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÉ½¾ð¤¬°ìÅ¾¡£¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£´ßÅÄ»á¡¢¿û»á¡¢ËãÀ¸»á¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô3¿Í¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È°ÛÎã¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¡È¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¡É¡£
¤½¤Î1»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡£¤Þ¤º»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï3¿Í¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¡£¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡É¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢3¿Í¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¡¢¡È¸±¤·¤¤É½¾ð¡É¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê
¡Ö¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÅÞ¤ÎÊ¬Îö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤ÎÁí³ç¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Î¡È¿ÊÂà¡É¡£¡Öº£·îÃæ¤Ë¤â¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡×¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÀÐÇË¼óÁê
¡Ö¤Þ¤¿»ä¤Î½Ð½è¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±À¸³è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤Á¤ó¤È¼é¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¼Ç¤¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ÈµÕÉ÷¡É¤¬¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¡¡ÃæÁ¾º¬µÄ°÷
¡Ö¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤ËÅÞ¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦²æ¡¹½ª¤ï¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÄÇ¯¶É¤Î¥È¥Ã¥×¡¢ÃæÁ¾º¬µÄ°÷¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³ÅêÀë¸À¤äÅÞ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¡È´íµ¡´¶¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¡¡ÃæÁ¾º¬µÄ°÷
¡Ö½°±¡Áª¡¦ÅÔµÄÁª¡¦»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤È¡£Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁíºÛ¤Þ¤¿¤Ï¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹¹ÔÉô¤Îºþ¿·¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¼«ÂÎ¤¬Ãæ¿È¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤«¤é¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¡£
¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¡¡ÇßÂô´´»öÄ¹
¡Ö¼Ç¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£ÂçÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤±¤¸¤á¡¢¤±¤¸¤á¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤«¤é¡¢¼Ç¤ÏÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃÏÊý¤Ç¡¢23Æü¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷
¡Öº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Âè°ìÊâ¤ÏÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬°ìÄê¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂè°ìÊâ¡×
ÃÏ¸µ¤Ç¸å±ç¼Ô¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°¡¦»°½Å¸©ÃÎ»ö¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚµÄ°÷¡£»²±¡Áª¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¡¦»°½Å¸©¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¼Ô
¡ÖÁ´¤¯ëÌÊÛ¡Ê¤¤Ù¤ó¡Ë¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¡ÊÁªµó¤Ç¡Ë2¤ÄÉé¤±¤Æ¤âÀÕÇ¤¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê»²±¡Áª´Þ¤á¡Ë3¤ÄÉé¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎëÌÊÛ¤¬°ìÈÖÊ¢Î©¤Ä¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷
¡ÖÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×
µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ä»²±¡Áª¤Ê¤É¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷
¡ÖÂ³Åê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ±Ñ·É½°±¡µÄ°÷
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ°÷
¡Ö»ä¤âÄ¹Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞ°÷¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡×