バッグメーカーのエースは、ストリートバッグブランド「EDGELINK (エッジリンク)」から、ストリートテイストなデザインと機能性を兼ね備えたブランド初のハードスーツケース「クルーズボックス」を、2025年6月下旬に発売しました。

EDGELINK「クルーズボックス」

記事のポイント 豊富なカラバリとストリートテイストのデザインが特徴のハードスーツケース。機能性と価格のバランスに優れているので、修学旅行などの学生のファーストスーツケースとしてもオススメです。

「クルーズボックス」は、機能性はもちろん、ストリートファッションにも合わせやすいシンプルかつ個性を感じさせるロゴ入りデザインが特徴。フロントポケット内には、メイン収納部にアクセスできるファスナー付きで、移動中にもスマートに荷物の出し入れができます。15.6 インチノートPCサイズまで収納可能で、旅行やビジネストリップなど様々な場面で活躍します。

↑大きく開くフロントポケット。ファスナーを開ければメイン収納部にもアクセス可能。

背面にある操作ボタンで、簡単にキャスターをロックできる「キャスターストッパー」を搭載し、電車や坂道などでの不意な走行を防ぎます。エコバッグやシューズバッグを簡易的に掛けられる「サイドフック」付き(※機内持込サイズは除く)。

↑背面に「キャスターストッパー」のボタンを搭載。

↑簡易的にバッグなどを掛けられるサイドフック付き。

表面は傷が目立ちにくいシボ加工を施し、デザイン性と耐久性に優れたリブラインを採用しています。

カラーは落ち着いたブラックやネイビー、チョコレートから、鮮やかなオレンジやアイボリーの計5色の展開。さらに、全4サイズのバリエーションを揃えているため、様々なシーンで活躍します。

↑全4サイズで目的や用途にあった大きさを選べる。

エース/EDGELINK (エッジリンク) ハードスーツケース「クルーズボックス」 発売日:2025年6月下旬 実売価格:2万3980円〜3万580円(税込)

