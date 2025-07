7月23日 投稿

サーティワン アイスクリームの公式Xアカウントは、次のキャンペーンに関する予告を7月23日に行なった。

投稿されたポストには、「つぎのキャンペーン、な~んだ? シルエットで予想してみてね!」と、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の最初のパートナーポケモンであるニャオハ・ホゲータ・クワッスと思われるシルエット画像が公開された。

毎年夏にポケモンとサーティワンのコラボキャンペーンが開催されているため、今年も期待したい。

