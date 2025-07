日本在住の僕がマイナンバー申請時に英語で話しかけられるプレッシャー

2025年上半期、第173回芥川賞の候補に『トラジェクトリー』が選ばれ、大注目されている、グレゴリー・ケズナジャットさん。

1984年生まれの著者は、英語を母語としながらも日本語で小説を執筆する作家です。2007年、クレムソン大学を卒業ののち、外国語指導助手として来日。2017年、同志社大学文学研究科国文学専攻博士後期課程修了し、現在は法政大学にて准教授を務めています。2021年、「鴨川ランナー」にて第2回京都文学賞を満場一致で受賞し、デビュー。2023年には「開墾地」で芥川賞候補に。

著者の小説の原点はどこにあるのでしょうか。それが感じ取れる初めてのエッセイ集『言葉のトランジット』が、2025年8月21日に刊行となります。

旅に出かけ、いくつかの「言葉」というレンズを通して見えてきた景色とは……。

24のエッセイから、一篇を特別に抜粋して公開します。

言葉の出島

区役所に行ってきた。ずっと先延ばしにしていたマイナンバーカードの申請手続きをようやく済ませ、カードが発行されたので、平日の朝に受け取りに行った。

入口に立つ受付の人に交付通知書を見せ、専用の窓口に案内される。しばらく待っていると、別の係員がカウンターに現れて話しかけてくる。

May I see your residence card?

在留カードのご提示をお願いできますか、ということ。

ここで英語を耳にすることを予想していなかった。第一言語とはいえ昨日から使っておらず、脳内の言語が切り替わるまで数秒かかる。財布を取り出して在留カードを探している間、返す言葉を考える。

係員はおそらく五十代だろう。仕事の腕が確かな、経験豊かな公務員という印象だ。英語の話しぶりからすると、多分日常的に使っていなそうだけど、別に意思疎通に支障があるわけでもなく、本人が苦労している様子もない。日本語で話しても英語で話しても、やりとりの内容は大して変わらないだろう。

いや、行政のことなら最初から日本語を使ったほうが安心する。申請書や通知書に羅列された固有名詞などは全て日本語で書かれていて、たとえこれから英語で話しても、きっと僕らは頭の中で相手の言葉を日本語に訳して確認しているはずだ。だったら最初から日本語で話したほうが妥当ではないか。

しかし英語で話しかけられたにも係わらず、相手の言葉そっちのけで日本語で返すのは失礼じゃないか。わざわざ英語を使ってくれたのは、ある種の親切さから来たはずだ。日本語が分からないあなたのために英語を使ってあげる、という考えは、余計なお世話かもしれないけれど、だからといって相手が差し出してくれた手を振り払って、助けなんか要らないと悪態をつく筋合いはない。

係員は、自分の英語能力を誇りに思っているのだろうか。こうして日本語が分からない外国人に対応するのは仕事の一部だし、こんな仕事をやりこなしていることにはプライドを持っていてもおかしくない。日本語が特別に難しい、という考え方も珍しくない。ここで僕が相手の言い出した英語を無視して、日本語で返事をすると、それは傲慢さ、あるいは過信と誤解されかねない。英語での対応はあなたの仕事かもしれないが、その英語があまりにも不足しているから、僕はわざわざこの大変な言語として有名な日本語を使ってあげるよ。そんな性格の悪い人と思われたくない。

このような考えが頭を過るのは束の間のことだ。気がついたら在留カードを取り出した、カウンター越しに係員に渡している。

Here you are.

*

日本に来たばかりの僕なら、相手の英語を拒否して、強引でも会話を日本語に切り替えていたかもしれない。その頃の表現力は乏しく、相手に甘えて英語で話したほうが、やりとりがスムーズに運べただろうが、それでも僕は意地を張って、頑固に日本語を使い続けた。

今は、そんな激しい自己主張をすることが少なくなった。少し丸くなったのか、それとも少し相手を慮るようになったのか、英語で話したがる相手には、英語で返すようにしている。不思議な矛盾だ。日本暮らしが長くなり、空気を読んで相手に合わせる習慣が身につくほど、日本語を使う機会をかえって失う。

大学院に通っていた間、別の大学で非常勤講師として語学授業を担当することになった。キャンパスには非常勤講師用の控室があって、そこで授業が始まるまで教材を用意したりレッスンを予習したりしていた。その控室にはたいてい非常勤講師が二十人ほどいたが、三〜四人の外国人教員はいつも一台のテーブルに集まっていて、自分もごく自然にそこに座るように案内された。

その教員たちの中には、六十代のベテランが一人いた。話してみると、彼はバブルの時代に来日したらしく、様々な職業を経て、五つほどの大学で英語を教えることになったそうだ。長年日本に暮らしてきたのに、いまだ日本語の読み書きができず、口語でも挨拶と、簡単な自己紹介と、一握りの語彙しか持ち合わせていなかった。

そんな彼は先輩のように、いろいろアドバイスをしてくれたが、正直にいうと、あの頃の僕は彼のことを蔑視していた。英語至上主義を疑うこともなく、自分の特権性を楽しんでいると思った。日本語を学ばないなんて、周りの世界に全く興味がないのか。自分に合わせる負担を周りにいる人たちに押し付けて、恥ずかしくないのか。

そんな風に彼のことを密かに見下ろすことができた自分を思い出すと、やはり恥ずかしい。浅はかだった。彼の人生について何も知らなかった。本人が日本語を学びたいと思ったとしても、常に英語を期待されるというプレッシャーに抗って、日本語を使い続けるのは、簡単なことではない。

夕方に一日の仕事が終わって、僕らがキャンパスを出て駅に着くと、彼は決まって缶ビールを二本買って、ホームに着いた時にすでに一本目を半分ほど飲んでいた。電車に乗り込んで自宅に向かう彼の姿を僕は黙って見送った。どのような私生活を送っていたのか。退職後、言葉が通じない街で、英語に包まれた小さな世界で過ごすこれからの日々をどのように思っていたのか。そんな質問をしようと思わなかった。聞けばよかったのに。

*

日本語からは隔離された英語の空間

特別な事情、特別な環境でなければ、多くの英語圏の人は易きに流れて英語を使うだろう。当時の自分がこの点を見落としていたのは、まさにそのような特別な環境に身を浸していたからだ。

語学授業が終わってキャンパスを出ると、僕は学生として所属していた大学院へ戻った。文学研究科の国文学専攻で、英語に関心のある学生が少なく、むしろ僕の第一言語の存在感が非常に薄い環境だった。英語から逃れて、日本語を使い続けたのは、その環境のためだっただろう。

英語の影が薄かったとはいえ、国際的な要素がなかったわけではない。学生の七〜八割は日本人だったが、アメリカ人の僕の他に、イタリア人や中国人、韓国人もいた。講義も演習も、学生同士の会話も、全て共通言語であった日本語で行われたが、そこに一人一人のそれぞれの背景がしっかりと反映されていた。留学生にとっては、学びの多い環境だった。日本で生まれ育った学生も、僕ら留学生の存在によって、馴染みの文化と言葉を相対化する機会を得たのかもしれない。

別に理想郷だったというわけではない。誤解も生じたし、場合によってディスコミュニケーションや文化の違いが人間関係の摩擦を招いた。大学院のゼミの力学は家族並みに複雑で、僕らも例外ではなかった。だが表層を掠めるだけの丁寧な接し方より、そんな摩擦のほうがよかった。日本はこうだからだの、海外はこうだからだの、ドメスティック対グローバルという容易い二元論から解放され、僕らは絶えずコミュニケーションを取りながら、なんとか全員が共存できる環境を協力して作り上げていた。

グローバル化の言説から遠く離れたはずの、日本語で文学を読み続ける研究室で、真の国際交流を実現していたのだ。

*

マイナンバーカードの作成を長い間放置していたのは、その名称に納得がいかなかったからだ。私のマイナンバー、あなたのマイナンバー、みんなのマイナンバー。もしマイナンバーを直訳して、「わたしの番号」と名付ければ、誰しも違和感を覚えるはずだが、和製英語にすると、マイカーやマイホームなどと同様に、すんなりと受け入れられる。和製英語というものは、そんな特殊な領域だ。日本語の一部でありながらも、「本物の」日本語とは一定の距離が保たれ、通常の規定の外にある。新しいもの、グローバルなもの、まだ定かでないものを安全に扱うために隔離された空間を提供する。いわば言葉の出島のようなものだ。

もちろん、出島なんてもう存在しない。だが日本語において和製英語があるように、日本社会における英語の空間は、時として同じ役割を果たしているような気がする。日本の一部でありながら、同時に外にある。ドメスティックとグローバルを区切って、世界とのインターフェイスになる。英語が使われる空間が増え、グローバル化、国際化、多文化共生という声が聞こえる一方、真の国際交流を妨げる二元論が、さらに強化されてしまう。

*

Here you are.

数分後、マイナンバーカードの暗証番号を設定して、手続きが終了となる。透明なケースに入ったカードとともに、係員はその機能や使い方などを説明する資料を渡してくれる。

英語版だ。ページをめくってみると、どうやら機械翻訳らしい。機械翻訳は大幅に発達しているが、固有名詞を多く含む、行政の堅苦しい文章だと、失敗することが多い。誰かが校正すればすぐに気づくはずだが、機械翻訳を採用する機関は、往々にして詰めが甘い。翻訳はできた。対策は練った。国際化はできたし、これ以上は不要だろう、という声が聞こえてきそうだ。

眉間に皺を寄せながら、内容を読んでみる。意味が伝わらない箇所をさっそく発見する。

Iʼm sorry,

本当に申し訳ないが、空気を読んでいるだけではコミュニケーションにならない。

Iʼm sorry, but could I also have a copy of the Japanese version?

日本語版もお願いできますでしょうかと。

係員は一瞬、驚いたような表情を見せるが、すぐに笑顔を取り戻す。

Please wait a moment.

と言って、別の部屋に消える。しばらくすると再び現れ、一段分厚い書類の束を渡してくれる。

Iʼm sorry, itʼs Japanese.

係員は愛想よく笑う。

Maybe itʼs a little bit difficult.

僕ははにかんだ笑いを返す。いかにもこれから背伸びして、難しい課題に取り掛かってみる優等生のような表情だ。

