話題の新店3軒をまとめて紹介！ 復活した甘味処「紀の善」から、パティスリーが作る「生どーなつ」まで

1. 紀の善 神楽坂(東京・神楽坂)

創業160年の老舗として神楽坂商店街で長らく親しまれてきた甘味処「紀の善」。店主が高齢になったことなどから2022年9月末に惜しまれつつ閉店しました。

そんな「紀の善」が、ファンの熱い要望を受けて7月18日に再オープン! 以前の店の並びに新しい店を構えました。

2. 焼肉 三宝苑 中野店(東京・中野)

2025年7月、中野駅から徒歩6分ほどの場所に4店舗目となる「焼肉 三宝苑 中野店」がオープンしました。

3. パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店(神奈川・横浜)

2025年4月、横浜駅西口から徒歩約1分の「パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店」が、横浜郄島屋地下1階Foodies’ Port2に売り場を拡大してリニューアルオープンしました。

