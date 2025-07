夏アイテムがどっさり＆ワンコインで買える商品も！？ベイクルーズのファミリーセールは7月25日から28日まで。

IENAやJOURNAL STANDARDを展開する「ベイクルーズグループ」は、2025年7月25日から28日までの4日間にわたり、池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホールAでファミリーセールを開催します。

当日の会員登録でもOK

今すぐ活躍する会場限定のファイナルプライスアイテムのほか、B品ワンコインコーナーも充実しています。家具&インテリア雑貨コーナーも見逃せません。

開催期間は下記の通り。・7月25日 17時から20時・7月26日 11時から20時・7月27日 10時から20時・7月28日 10時から16時各日、最終入場時間は終了30分前です。

出店ブランドは下記の通り。

IENA/SLOBE IENA/Spick & Span/FRAMeWORK/NOBLE/Deuxieme Classe/L'Appartement/AP STUDIO/JOURNAL STANDARD/JOURNAL STANDARD relume/journal standard luxe/JOURNAL STANDARD L'ESSAGE/EDIFICE/417 EDIFICE/Paris Saint-Germain/Plage/VERMEIL par iena/LE TALON/La Totalite/JOINTWORKS/B.C STOCK/U by SPICK&SPAN/EDIT. FOR LULU/Charles Chaton/WISM/CITYSHOP/HARDY NOIR/CALMER/THENIME/HIROB/DECOUVERTE/L'ECHOPPE/BOICE FROM BAYCREW'S/JOURNAL STANDARD FURNITURE/ACME Furniture/Oriens JOURNAL STANDARD/PULP/OUTDOOR PRODUCTS/REIGNING CHAMP/RePLAYCE

40ブランドがラインアップ。友人や家族とお得な買い物を楽しめそうです。

なお、参加ブランドは事前の連絡なしに変更になる可能性があります。

支払いは現金とクレジットカードのみ。商品券は利用できません。ベイクルーズ会員のみ入場可能。その場で会員登録をしても入場可能です。公式アプリまたはブラウザの会員ページのバーコードを提示してください。混雑状況に応じて、入場制限がかかる可能性があります。震災および悪天候により、開催時間の変更、または中止になる場合があります。駐車券サービスはありません。 特別販売のため、返品・交換・修理はできません。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部