Âç¤ÎÎ¤¤¬Ì¸Åç¤òµÕÅ¾¡¢Ï¢ÇÔ¤»¤º¡ÖÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤â¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤Ç£³ÇÔ¼é¤ë
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦Ì¾¸Å²°¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬£³ÇÔ¤ò¼é¤êÏ¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ë¤â¤íº¹¤·¤òµö¤·¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç´ó¤é¤ì¤¿¤¬±¦¾å¼ê¤òÎ¥¤µ¤º¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£µÕ¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆÀ°Õ¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ê¤Î¤ÇÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££±ÇÔ¤¬¾Ã¤¨¡¢°ì»³ËÜ¤é£²ÇÔ¤ÎÊ¿Ëë£´¿Í¤ò£±º¹¤ÇÄÉ¤¦¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆüÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê£´Æü¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÁêËÐ¤ò¤ß¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£É¬»à¤À¤è¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£