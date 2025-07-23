¿å¸ÍµþÀ®É´²ßÅ¹ ¸µ¼ÒÄ¹¡Ö»ä¤Ï´°Á´¤ËÌµ¼Â¡×½é¸øÈ½¤ÇÌµºá¼çÄ¥¡¡¥³¥í¥Ê½õÀ®¶â Ìó6.7²¯±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¡¡¿å¸ÍÃÏºÛ
¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î½õÀ®¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿å¸ÍµþÀ®É´²ßÅ¹¡×¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¼ÒÄ¹¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©¤Î¡Ö¿å¸ÍµþÀ®É´²ßÅ¹¡×¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦ºØÆ£¹×Èï¹ð¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë½¾¶È°÷¤ÎµÙ¶ÈÆü¿ô¤ò¿åÁý¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µõµ¶¤Î¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤ª¤è¤½6²¯7000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ºØÆ£Èï¹ð¤Ï¡Öº¾µ½¤Ê¤ÉÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï´°Á´¤ËÌµ¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ºØÆ£Èï¹ð¤¬Åö»þ¤ÎÉô²¼¤ËÁ÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¶ÐÂÕ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸í¤ê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë·úÁ°¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤Î²þ¤¶¤ó¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö²þ¤¶¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºØÆ£Èï¹ð¤ÎÉô²¼¤¬ÆÈÃÇ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£