シャープは、独自の低騒音化技術によるやさしい運転音と高いごみ取り性能を両立したサイクロン式コードレススティック掃除機「RACTIVE Air」シリーズの新モデル3機種を発売します。

「EC-SR11」(ブラック系)

ラインナップは、最上位モデルのRACTIVE Air POWER「EC-SR11」(2025年8月21日発売)と、RACTIVE Air史上最軽量の「EC-AR11」「EC-FR11」(同8月7日発売)の3機種。

記事のポイント 高い吸引力と静音性を両立したサイクロン式のコードレススティック型掃除機。大きな音に敏感なペットや小さな子どもにも配慮した低騒音設計です。大容量バッテリー搭載で長時間使用できるのもうれしい。

最上位モデルの「EC-SR11」は、モーター音や排気音、駆動音を抑える「ノイズリダクション設計」により、低騒音化技術非搭載モデルと比べ実感音を約37%低減しています。モーターを覆うファンネル(円錐)形状の遮音カバーでモーター音を遮音するとともに、モーターからの排気を集約・整流し、排気の出口付近に吸音材を設置した「ファンネルサイレンサー」を搭載。また、吸込口の駆動音を抑える「ダンピングコントロール」により、運転音の低減と運転音に含まれるキーンとした耳障りな音を抑制しています。さらに、英国の騒音防止団体が発行する低騒音化技術の証である「QUIET MARK」を引き続き取得しています。

「EC-SR11」(ホワイト系)

「EC-AR11」においても、モーター音を抑える「遮音防振構造」や駆動音を抑える「ダンピングコントロール」の搭載により低騒音化を図ることで、人はもちろん、音に敏感な犬や猫などのペットにも配慮したやさしい運転音を実現しています。

「EC-AR11」(ブラック系)

「EC-SR11」は、効率の良い軽量高出力モーター搭載による「RACTIVE Air」史上最強の吸引力を実現。また「EC-SR11/AR11」は、吸込口の端までブラシが届く構造の「端までブラシ」の搭載により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらごみを吸い取ります。高いごみ取り性能と、やさしい運転音の両立を実現しました。

「EC-SR11/AR11」には、手元スイッチ上部に、暗い場所の掃除に便利な「どこでもライト」を搭載。床掃除はもちろん、外光が入らない夜や早朝の部屋、家具のすき間などをライトで照らし、ごみを確認しながら掃除が可能です。また、すき間掃除やハンディ掃除への切り替えがかがまずにできる便利な「新スグトル構造」を採用しており、「どこでもライト」との組み合わせで、幅広く活用できます。

↑立ったままハンディ掃除などに切り替えられる「新スグトル構造」。

「EC-AR11/FR11」では、本製品のプラスチック材総質量(付属品含む)のうち、約40%に再生プラスチック材を使用し、再生材の使用比率を上げています。従来のスタンド台に加え、新たに掃除機本体のパーツの一部にも再生プラスチック材を採用。また、バッテリーは本体から取り外して充電器で充電する着脱式なので、製品廃棄時の分別も簡単です。ほかにも、プラスチック部品への塗装や印刷を削減。本体廃棄時のリサイクル性に配慮し、環境負荷低減への取り組みを推進しています。

シャープ サイクロン式コードレススティック掃除機「RACTIVE Air」シリーズ(EC-SR11/AR11/FR11) 発売日:EC-SR11 2025年8月21日、EC-AR11/FR11 2025年8月7日 オープンプライス

