『ソニックレーシング クロスワールド』Nintendo Switchダウンロード版の予約がニンテンドーeショップでスタートした。

同作は2025年9月25日(木)に発売予定で、ダウンロード版の価格は6990円(税込み)。なお、Nintendo Switchダウンロード版以外にもPlayStation5、PlayStation4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch2、PC(Steam、Epic Games Store)といったプラットフォーム向けに提供される予定となっている。

驚きの詰まったオールスターレースゲーム! 『ソニックレーシング クロスワールド』

『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガの専門チームの精鋭たちが手掛けたオールスターレースゲームだ。毎周コースに変化が起こる、予測不能な驚きの詰まったレース体験が味わえる。

レーサーはシリーズ史上最多の23人。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミクや『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』のジョーカー、『龍が如く』の春日一番にマインクラフト、スポンジ・ボブなどといった多彩なキャラクターがレースに参加する。

マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮できる。ガジェットの組み合わせは70種類以上! さらにマシンのパーツや色、ステッカー、質感まで細かくカスタマイズでき、7万以上の組みあわせによって自分だけのオリジナルマシンを作ることができるという。

『ソニックレーシング クロスワールド』カスタマイズ & ガジェット トレーラー:

https://youtu.be/oCWu-7H1vVU



今回新たに公開されたトレーラーではガジェットやマシンカスタマイズの様子を確認できる。トレーラーを見て興味を持ったら、ニンテンドーeショップの方もチェックしておこう。

ソニックレーシング クロスワールド:デジタルデラックスエディション | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア):

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000027364

ソニックレーシング クロスワールド | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア):

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000053194

(c)SEGA/(c)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(c)ATLUS. (c)SEGA.

TM & (c)Mojang AB.

(c) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)