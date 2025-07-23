[7.23 J1第21節](埼玉)

※19:30開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 17 小森飛絢

控え

GK 16 牲川歩見

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 24 松尾佑介

MF 88 長沼洋一

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 8 大野和成

DF 32 松村晟怜

DF 37 鈴木雄斗

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 25 奥埜博亮

MF 28 太田修介

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

MF 20 石橋瀬凪

MF 66 松本大弥

FW 9 小田裕太郎

FW 16 根本凌

FW 27 ルイス・フェリッピ

監督

山口智