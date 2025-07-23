浦和vs湘南 スタメン発表
[7.23 J1第21節](埼玉)
※19:30開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 32 松村晟怜
DF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 66 松本大弥
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智
※19:30開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 17 小森飛絢
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 32 松村晟怜
DF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 66 松本大弥
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智