日向坂46・富田鈴花が、自身初となるソロライブ「Suzuka Tomita (Hinatazaka46) -One Last Live on MTV」を7月23日(水)に開催。その模様がMTVで8月24日(日)に放送される。

同ライブは、グループ卒業を目前に控えた富田にとって初のソロライブであり、ユニット「花ちゃんズ」の相方でもある松田好花がゲスト出演して、貴重なステージに花を添えることとなる。

今回、公演前に富田にインタビューを行い、ソロライブへの想いや選曲のこだわり、松田好花との関係性、卒業後の展望などについて語ってもらった。

――ソロライブ開催を聞いた時の感想は?

「ソロライブをすることへの憧れは強かったのですが、自分にとってあまりにも現実的ではない話だと思っていたので、開催が決まったと聞いた時は、いつもお世話になっているスタッフさんとファンの皆さまの顔が浮かびました。本当にうれしかったです!」

――ソロライブ開催発表を受けての反響は?

「周りのメンバーやスタッフさんがすごく喜んでくれて、会う人、会う人が『絶対に行くね!』って言ってくれました。グループとしてライブ活動をしていたので、一人でライブをすることに恥ずかしさを感じながらも、『自分が届けたいものに真っ直ぐ向き合える機会があるのが楽しみだな』と思っています」

――今はまだライブ開催前ですが、意気込みは?

「うれしい気持ち、楽しみな気持ちはもちろんありつつ、一人でたくさんの曲を歌った経験がないので、約8年という活動の中で最大の挑戦となる日だなと思っています。卒業間近ということで、ファンの皆さまからの『おめでとう』という言葉や『最後の姿を見届けたい』という気持ちがあることを十分に分かった上で、"卒業"という言葉に甘えを持たないように取り組みたいなって思っています。アイドル人生の集大成としてやらせていただくという想いもありつつ、これからの日向坂46と私の未来にとってもすごく意味のあるものをお届けしたいと思っているので」

――セットリストのこだわりは?

「日向坂46のパブリックイメージを考えた時に、『元気で明るくて、笑顔や希望、勇気をもらえる』という印象が強いかなと思うのですが、実は楽曲においては二面性のある曲が多いんです。メンバー全員が"ネガティブな感情を押し殺さない強さ"というものを持っていて、人の痛みに寄り添うことができるグループなので、そんな強さを表現して、楽しくて笑っている姿だけじゃなく、人の痛みにも寄り添えるような瞬間も感じていただけるライブになったらいいな、という想いでセットリストを考えました」

――「花ちゃんズ」の相方であり、今回ゲスト出演する松田好花さんは、ご自身にとってどんな存在ですか?

「メンバーの中でも特別な存在です。同じタイミングで同じツッコミをしたりとか、言うことが被ってしまったりとか、言う事もやる事も似ていることが多くて、不思議な関係性ですね。私とは違うタイプの真っ直ぐさを持っているので、一緒にいてすごく刺激を受けます。例えばバラエティ番組で好花が真面目なスタンスだったら、私がおちゃらけてみたりとか、好花を見て動き方を考えたりしています。私がボケで好花がツッコミという印象を持っている方が多いのかなと思うんですけど、楽屋だとタイプが逆だったりするんですよ。実は好花がすっごいボケて、私が冷たい目でツッコむことが多いです(笑)」

――そんな特別な存在の松田さんとソロライブで共演することについては?

「2021年にMTVさんで『花ちゃんズ』として無観客ライブをやらせていただいたのですが、当時はまだまだ未完成で未熟だったと思います。その時と比べると2人の価値観もすごく変わり、お互いに成長しているの思うので、卒業前に一緒にファンの皆さまの前で『花ちゃんズ』として歌えるのは率直にうれしいです」

――卒業まで残り僅かですが、現在の心境は?

「最近はお仕事のたびに、『最後だな』と思うことが多いので、すごく卒業を実感していますね。それでも、ソロライブや写真集発売など、卒業前にこんなにも密度の濃い時間を過ごせると思っていなかったので、言葉にしきれないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。そして、『この時間がずっと続けばいいのにな』って気持ちにもなるので、やっぱり卒業することは寂しいんだな、とも思っています」

――卒業までどのような姿勢で過ごしますか?

「グループの中にいる時の自分として今意識していることが1つあるんです。卒業までの期間って、割と穏やかに過ごしたいという気持ちが強いと思うんですけど、そうじゃなくて、グループやメンバーのためにも『こうした方がいい』というような言いづらいアドバイスも積極的に最後まで口にしていきたいなと思っています。あと個人的に思っていることで、これまでに卒業されてきた先輩や同期を見てきて、皆さん卒業前が一番キラキラしていました。これは卒業前にしか出すことができない輝きなので、そこは思う存分に出していきたいなと思っています!(笑)」

――卒業後の展望は?

「アイドルとしていろんなことに挑戦させていただけた中で、『自分はこうなりたい』っていうものを見つけるのは正直難しかったんですけど、2年半前に出させていただいたミュージカルで、"嫌いだったネガティブな自分"も生かせることを知り、そういう表現の楽しさに目覚めました。また、バラエティ番組は楽しくて大好きで『これからもバラエティに出てほしい』と言っていただけることが多いので、本当はこれからも出ていきたい気持ちはあります。だけど、好きという気持ちだけで出るのも違うと思いますし、まだそのフェーズではないと思うので、自分を追い込みたいという気持ちも込めて、今はお芝居に挑戦していきたいという思いの方が強いです。あと車関係は趣味でもあるので、YouTubeなのか、どこかで引き続きやっていけたらいいなと思っています。先のことはどうなるか分からないですけど、最終的にはアイドル時代にやってきたことが全てできるような、そんな未来があったらいいですね」

――最後にソロライブをご覧になるファンの皆さん、視聴者の方々にメッセージをお願いします。

「卒業前のタイミングでソロライブという場を用意していただけたことは当たり前じゃないですし、すごく恵まれた環境だなと思っています。卒業発表してから、ファンの皆さまがかけてくださる声だったり、私に対する想いを強く感じるタイミングが多くて...。だからこそ、『このライブを見ることが皆さんにとって今後の生きる力になったらいいな。いや、必ずそうしてやるぞ』という気持ちでいっぱいです。熱い想いをちゃんとお届けできるようなライブにしたいと思っていますので、ハンカチ必須&耳掃除をしてご覧ください!(笑)」

文=原田健 撮影=中川容邦

放送情報

Suzuka Tomita (Hinatazaka46) -One Last Live on MTV

放送日時:2025年8月24日(日)19:00〜

チャンネル:MTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

