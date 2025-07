Nothing’s Carved In Stoneが、本日7月23日(水)に配信リリースした新曲「Everything」のミュージックビデオを公開した。

前作「May」から2ヵ月ぶりとなる新曲はアグレッシヴさと緻密さが共存するタフなナンバー。MVはKoh Yamada氏によるディレクションで、楽曲の世界観を具現化するような激しくも冷静な、静と動が表現された映像となっている。

8月には東名阪クラブクアトロにて、”速い曲&激しい曲のみ”で構成されるコンセプトライブ <Perfect Sounds>が控えており、既に全会場チケットはソールドアウト。

また、11月15日(土)には豊洲PITにて恒例のワンマンライブ<Live on November 15th 2025 〜Lead Tracks〜>が開催される。タイトルに冠された通り”シングル曲&アルバムのリードトラックのみ”を演奏する1日となる。こちらのチケットは現在MEMBERSHIP SITE ”RULE’s”にて先行受付中。

■<Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜>

8月2日(土) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

8月3日(日) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

8月8日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

※全公演SOLD OUT

■<Live on November 15th 2025 〜Lead Tracks〜”>

11月15日(土) 東京・豊洲PIT

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング 5,500円

スタンディング(学割) 3,800円(+1D)

【RULE’s先行】

受付期間:7月19日〜7月27日(日)23:59

https://fc.ncis.jp/

