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ÉÊÈÖ:WPCL-60088¡¡\1,650(ÀÇ¹þ)
M-1:CAT CITY
¡ÚLIVE TRACKS¡Û(TOUR 2024/25¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Á¤è¤ê)
M-2:Sweet & Sweet -ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë- (2025.3.20)
M-3:I Love You Baby -Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë- (2025.4.4)
M-4:¥Ô¥ê¥ª¥É¤Î±« -NHK¥Û¡¼¥ë- (2025.4.30)
M-5:Love Sauce -¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë- (2025.3.17)
M-6:·î¤Î²Î -¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë(¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë)- (2025.3.27)
M-7:ÂÀÍÛ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë -¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë(¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë)- (2025.3.27)
M-8:Father -°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë- (2025.4.22)
M-9:¶õ¤ÎÀÄ¤ÈËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á -¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë- (2025.4.13
M-10:ÄÉ²±¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É -¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë- (2025.3.14)
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THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡ÁMC½¸(±ÇÁü)
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