1st Single「Wish for you」

2025年7月23日(水)発売

購入:https://ami-maeshima.lnk.to/1stSG

◼︎初回限定盤(CD+Blu-ray)

品番:KICM-92167

価格:¥7,700 (税込)

◼︎通常盤(CD only)

品番:KICM-2167

価格:¥1,540 (税込)

【収録内容】

〈CD〉 ※全形態共通

Wish for you作詞:Imaban 作曲:Imaban 編曲: 石倉誉之・Imaban※TVアニメ『公女殿下の家庭教師』のオープニングテーマ2 劇薬作詞:久野藍 作曲:柿迫ヒカル・早川博隆 編曲:早川博隆・柿迫ヒカル3.アミュレット作詞:前島亜美 作曲:南雲祐介・宇田川翔 編曲:宇田川翔Wish for you(off vocal ver.)劇薬(off vocal ver.)アミュレット(off vocal ver.)

〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ

「前島亜美 1st LIVE Blue Moment supported by animelo」ライブ本編映像

「Wish for you」MV

「Wish for you」MV Making

〈初回製造分封入特典〉

前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE チケット先行抽選シリアルナンバー

法人別オリジナル特典

下記販売店にて1st Single「Wish for you」をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。

数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。