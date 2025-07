X JAPANのYOSHIKIさんが自身の公式Xで、今月22日に亡くなった英国のミュージシャン、オジー・オズボーンさんを追悼しました。



YOSHIKIさんは、全文を英語で投稿。 “Sad to hear the legend has passed.” (レジェンドが亡くなったと聞いて悲しい) “Anyone involved in Hard Rock or Heavy Metal has been influenced by him, including myself.” (ハードロックやヘヴィメタルに関わる誰もが彼の影響を受けた。もちろん僕も) と、オジーさんの大いなる存在を振り返りました。







YOSHIKIさんはさらに、 “I only met him once, but he was a true gentleman.” (一度だけ彼に会えた。彼こそは、本当の紳士だった)と、激しい音楽とは対極の人間性に触れたことを明かしています。

YOSHIKIさんは “RIP Ozzy.” (安らかに、オジー)と祈りを込めています。







オジー・オズボーンさんは、1948年英国生まれ。1969年に、それまでに活動していたバンド名を「ブラック・サバス」に改名して、1970年にデビューを果たします。以来「ブラック・サバス」とソロ活動を行き来しながら、長くヘヴィメタルシーンで活躍を続けました。オジーさんは2020年にパーキンソン病を患っていることを公表。今年7月5日には、数多くのロックミュージシャン達を集め、キャリア最後のコンサート “Back to the Beginning” を開催していました。

【担当:芸能情報ステーション】