本田仁美がリーダーのSAY MY NAME、新曲『iLy』一部公開！夏を彩る爽快サウンドに注目

ガールズグループSAY MY NAMEが、より鮮明になった自身の音楽カラーを描き出す。

【写真】SAY MY NAME、新メンバー・SHUEI(シュイ)が加入

8月1日にカムバックするSAY MY NAMEが、初のシングル『iLy』でファンだけでなく大衆の心までも掴むサマーソングを披露する。

これに先立ち、SAY MY NAMEはショート動画を通じて音源の一部とポイントダンスを公開した。親しみやすいメロディーと爽やかな夏の雰囲気が感じられる楽曲で、新曲への期待感を高めた。

(画像=iNKODEエンターテインメント)

新曲は、1967年にリリースされたポップソング『Can't Take My Eyes Off You(君の瞳に恋してる)』をインターポレーションした楽曲だ。原曲はフランキー・ヴァリが歌い、現在も多くのアーティストにカバーされ、映画やCMなどでも長く愛されている。

インターポレーションとは、既存のメロディーや歌詞を再解釈または編曲して新たな楽曲として再構成する手法である。SAY MY NAMEは、原曲特有のロマンティックなムードにメンバーたちの音色と魅力が映えるキッチュな雰囲気を加え、新たな“愛らしさ”を表現した。

(画像=iNKODEエンターテインメント)

特にこの原曲は、ショート動画のBGMとしてもよく使用されており、MZ世代にも親しまれていることから、SAY MY NAMEならではの解釈で仕上げられたこの新曲が、世代を問わずリスナーの夏のプレイリストを彩ることが期待される。

SAY MY NAMEは、8人目のメンバー・シュイの合流後初めての8人組での活動となることから、音楽やパフォーマンス面でも一層成長した姿を見せるべく、カムバックに向けて万全の準備を整えているという。

現在SAY MY NAMEは、MVティザーやショート動画など、様々なティザーコンテンツを順次公開しており、本日(23日)にはニューシングル『iLy』の最初のコンセプトフォトを公開する予定だ。

なお、SAY MY NAMEの1stシングル『iLy』は、8月1日午後6時にリリースされる。

(記事提供=OSEN)

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。