ÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡¡°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤ò¹ðÇò¡ÖÊÌ¤Ë¸¦µæ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡ÎÁÍý²È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡Ê38¡Ë¤¬22Æü¡¢BS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÂçÂô¤¬´Ú¹ñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤È¤«¼ñÌ£¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤ÎËÜÆÉ¤ó¤À¤ê¤È¤«¡£ÊÌ¤Ë¸¦µæ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤ë¤«¤é¤Í¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¡£»Ò¶¡¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ò¶¡¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£