Googleの次期スマートフォン「Pixel 10」シリーズに続き、次期スマートウォッチ「Pixel Watch 4」のヨーロッパでの価格がリークされました。

↑Googleより。

テックメディアDealabsによると、フランスでの価格は以下の通りで、現行のPixel Watch 3と同水準になるようです。

41mm Wi-Fiモデル:399ユーロ(約6万9000円) 41mm LTEモデル:499ユーロ(約8万6000円) 45mm Wi-Fiモデル:449ユーロ(約7万7000円) 45mm LTEモデル:549ユーロ(約9万5000円)

Pixel Watch 4の外観やデザインには大きな変化はなく、新しいバンドも登場せず、色違いが追加される程度になると見込まれています。これまでに伝えられてきた噂を総合すると、主な仕様は以下の通りです。

プロセッサーはSnapdragon W5 Gen 1を引き続き採用(Pixel Watch 2から3年連続) 新しいコプロセッサーを搭載予定で、特にAI関連機能の強化に期待 ディスプレイの明るさは最大3000ニト(従来は2000ニト)まで向上する見込み ベゼルがさらに狭くなることで、本体サイズはそのままに画面が広くなる可能性

なお、Googleは「Made by Google 2025」イベントを日本時間の8月21日午前3時から開催すると予告しています。このイベントでPixel Watch 4やPixel 10シリーズの発表と予約受付が始まり、発売はその1週間後の8月28日になると見られています。登場まで約1ヶ月、楽しみに待ちたいところです。

