電動バイク・電動アシスト自転車・電動キックボードなど日本の公道走行可の製品を中心に取り扱い！YADEA西宮北口

ハセガワモビリティが展開する世界最大の電動二輪モビリティブランドYADEA(ヤディア)の関西初となる直営店舗「YADEA西宮北口」が2025年10月1日(水)にグランドオープンします。

YADEA西宮北口

・所在地 : 兵庫県西宮市高松町1-10

・営業時間: 10:00〜20:00

・アクセス: 阪急西宮北口駅から徒歩7分

・定休日 : なし(年末年始除く)

この店舗では、電動バイク・電動アシスト自転車・電動キックボードなど日本の公道走行可の製品を中心に、不定期ではありますが、海外で発表されたばかりの新モデルを日本でいち早くお披露目するなど、電動モビリティの世界的発信基地として展示・試乗・販売をします。

